Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar hefur samþykkt tillögu götunafnanefndar um að ný vistgata sem verður til á Kringlureit fái nafnið Mjóamýri. Í rökstuðningi segir að á umræddum reit hafi verið að finna vestustu holur fyrsta golfvallar Reykjavíkur sem kallaðist golfvöllurinn í Mjóumýri.
Tillagan var tekin fyrir á fundi ráðsins í gær. Reiturinn sem um ræðir afmarkast af Kringlunni til austurs, Listabraut til suðurs og Kringlumýrarbraut til vesturs. Þó er ljóst að umrædd gata mun síðar meir koma til með að teygja sig inn á annan byggingaráfanga sem verður reistur síðar.
Framkvæmdir á svæðinu eru þegar hafnar með niðurrifi gamla Morgunblaðshússins. Framkvæmdir á svæðinu taki um fimm til sjö ár og munu um 420 íbúðir rísa á svæðinu í fyrsta áfanga.
Í greinargerð götunafnanefndar segir að ýmsir kostir að nafni hafi verið skoðaðir, meðal annars tillögur Reita fasteignafélags sem stendur að uppbyggingu á svæðinu.
„Niðurstaða nefndarinnar var hins vegar að horfa frekar til sögulegs gildis svæðisins innan borgarinnar, sem er talsvert, enda um að ræða svæði sem stóð á tímabili til að gera að nýjum miðbæ Reykjavíkur.
„Litið var til gamalla staðarheita og kennileita innan borgarhlutans (Háaleiti-Bústaðir, borgarhluti 5), sem einkennist af holtum og ásum en á milli þeirra lágu á árum áður miklar mýrar sem nú eru horfnar; Kringlumýri, Fossvogsmýri, Sogamýri og Krossamýri.
Svæðið sem hér var helst litið til er vestast í borgarhlutanum, í kringum Kringlumýri, en þar hafa mörg eldri staðarheiti frá því fyrir aldamót 1900 lifað góðu lífi í heitum gatna sem þar hafa myndast við uppbyggingu borgarinnar. Þar má nefna Grensásveg, Háaleitisbraut, Bústaðaveg, Leynimýri og sjálfa Kringlumýrarbraut. Þá er helsta kennileiti svæðisins í dag, Kringlan, auðvitað nefnd í höfuðið á gömlu mýrinni,“ segir í greinargerðinni.
Um Kringlumýri segir að svæðið hafi náð allt frá suðausturhluta Rauðarárholts og vestur á Grensás. Sá hluti Kringlumýrar sem lengst hafi staðið óbyggður og Kringlureiturinn standi meðal annars á hafi borið nafnið Mjóamýri. Áður hafi það heiti verið mikið notað yfir svæðið sem hér er til umfjöllunar.
„Mjóumýrarvegur lá m.a. frá Kringlunni og niður að Bústaðarvegi, þar sem Útvarpshúsið stendur nú, og þá stóð fyrsti golfvöllur Reykjavíkur á svæðinu, golfvöllurinn í Mjóumýri, sem var í umsjá Golfklúbbs Íslands. Reiturinn sem hér er til umfjöllunar, Kringlureitur, stendur einmitt þar sem vestustu holur gamla golfvallarins í Mjóumýri lágu áður.
Götunafnanefnd þykir einsýnt að ný gata sem myndast við uppbyggingu á Kringlureit verði nefnd eftir þessu gamla heiti svæðisins, sem hefur horfið með tímanum eftir mikla uppbyggingu þess og hvarf kennileita sem áður voru nefnd í höfuðið á því. Með því yrði haldið í ríka hefð í nafngiftum gatna og kennileita þessa hluta borgarinnar með vísun í gömlu mýrarnar sem einkenndu áður þetta svæði,“ segir í greinargerðinni.
Dagur B. Eggertsson borgarstjóri og Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita undirrituðu viljayfirlýsingu um nýtt rammaskipulag fyrir Kringlusvæðið í dag. Mikil uppbygging er fyrirhuguð á svæðinu.
Nýjar íbúðir seljast verr en gamlar íbúðir vegna þess að nýjar íbúðir eru á þrengra stærðarbili. Tvöfalda þyrfti magn smærri íbúða á fasteignamarkaði til að anna eftirspurn. Meiri verðhækkun og minni sveiflur á fasteignamarkaði en á markaði innlendra hlutabréfa er til marks um óeðlilega stöðu á eignamarkaði á Íslandi samkvæmt HMS.
Niðurrif á Morgunblaðshúsinu hófst í dag. Búist er við því að framkvæmdin taki tvo til þrjá mánuði. Rúmlega fjögur hundruð íbúðir verða byggðar á svæðinu. Fyrstu íbúðir verði afhentar í byrjun 2029 og er stór hluti þeirra um 75 fermetrar að stærð.