Ríflega 860 manns eru á kjörskrá fyrir 38. flokksþing Framsóknarflokksins sem fram fer í Reykjavík um helgina. Þar mun flokkurinn velja sér nýjan formann en ólíklegt þykir að allir sem eiga sæti muni mæta. Hörð barátta hefur verið um að tryggja kjörbréf, en samkvæmt heimildum fréttastofu eru dæmi um að stuðningsmenn formannsframbjóðenda hafi tryggt kjörbréf í gegnum flokksfélög til að koma í veg fyrir að stuðningsmenn hins frambjóðandans geti stutt sína konu. Þá eru allmargir flokksþingsfulltrúar sagðir óákveðnir og ekki eins skýrar línur á milli fylkinga líkt og stundum hefur verið áður.
Flokksþingið fer fram á Hilton Reykjavík Nordica um helgina en kjör um nýja forystu flokksins hefst klukkan eitt á sunnudaginn samkvæmt fyrirliggjandi dagskrá. Kjörnir verða formaður, varaformaður og ritari auk þess sem kosið verður í laga- og siðanefnd og skoðunarmenn reikninga og endurskoðandi verða kjörnir.
Formannsframbjóðendur mætast í Pallborðinu á Vísi klukkan 15 í dag þar sem Margrét Helga Erlingsdóttir fréttakona mun spyrja þær Lilju Alfreðsdóttur og Ingibjörgu Isaksen spjörunum úr.
„Það er mikil stemning og spenningur fyrir þessu og verður gaman að sjá hvernig þetta fer allt saman,“ segir Stefán Vagn Stefánsson, sem enn sem komið er er sá eini sem hefur gefið kost á sér í embætti varaformanns. „Það er enginn ennþá en auðvitað má bjóða sig fram alveg fram að kosningum á þinginu en ég hef ekki heyrt af neinum. En, það getur vel verið að það gerist, maður veit aldrei,“ segir Stefán. Lengi vel var Sigmar Vilhjálmsson orðaður við varaformannsframboð og virtist volgur fyrir því, en ekki virðist ætla að verða af því.
Mest eftirvænting ríkir fyrir formannskjörinu þar sem Ingibjörg Isaksen og Lilja Alfreðsdóttir gefa kost á sér. Aðspurður segist Stefán Vagn ekki hafa íhugað að blanda sér í þann slag, heldur láti framboð til varaformanns duga. „Þó að þetta hafi verið ámálgað þá er þetta bara ágætt fyrsta skref,“ segir Stefán. „Ég er bara eins og aðrir, bíð bara spenntur.“
Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir var kjörin ritari flokksins í október þar sem hún hafði betur gegn þeim Jónínu Brynjólfsdóttur og Einari Frey Elínarsyni. Lilja gefur áfram kost á sér í embætti ritara og enn sem komið er hefur enginn annar lýst yfir framboði til embættisins.
Líkt og Stefán Vagn bendir á er enginn framboðsfrestur, svo þrátt fyrir að línur séu nokkurn veginn farnar að skýrast þá getur tæknilega séð enn allt gerst. Strangt til tekið eru allir í kjöri en þeir sem vilja gefa kost á sér geta tilkynnt um það alveg þangað til að kosningin fer fram. Þannig gæti sá formannsframbjóðandi sem lýtur í lægra haldi í þeim slag ákveðið að gefa kost á sér í embætti varaformanns. Eftir því sem fréttastofa kemst næst er það nokkuð sem hvorki Ingibjörg né Lilja hafa í hyggju.
Líkt og fréttastofa hefur fjallað um hafa verið nokkur átök á bakvið tjöldin í tengslum við formannsslaginn, meðal annars á milli ungliðahreyfinga flokksins. Samkvæmt heimildum fréttastofu kom til að mynda upp ágreiningur á milli SUF, Sambands ungra Framsóknarmanna, og UngFramsókn í Reykjavík þar sem borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir er formaður.
Samkvæmt heimildum Vísis snerust deilurnar meðal annars um það hvernig staðið var að úthlutun kjörbréfa hjá Reykjavíkurfélaginu. Dæmi eru sögð um að fólki, sem hafi tekið lítinn þátt í starfinu, hafi verið smalað á fund og fengið sæti á flokksþingi, á kostnað annarra félaga sem hafi verið virkir í ungliðastarfi flokksins.
Þá herma heimildir Vísis að stuðningsmenn formannsframbjóðenda hafi markvisst reynt að manna kjörbréf í gegnum flokksfélög um landið, gagngert til þess að koma í veg fyrir að stuðningsmenn hins formannsframbjóðandans fengju sæti. Þannig þykir líklegt að allnokkrir þeirra sem annars eru á kjörskrá muni ekki einu sinni mæta á flokksþingið og detta þau atkvæði því niður dauð.