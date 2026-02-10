Samskiptastjóri Háskólans á Bifröst segir í yfirlýsingu frá skólanum að verktakagreiðslur til fastráðinna starfsmanna eigi sér ekki stað við háskólann. Skólinn harmar að einstaka starfsmenn séu nafngreindir í umfjöllun RÚV um verktakagreiðslur og segir gögn tekin úr samhengi.
Mikið hefur gengið á í Háskólanum á Bifröst undanfarnar vikur. Greint var frá því í janúar að Félag akademískra starfsmanna við Háskólann á Bifröst (FAB) hefði lýst yfir vantrausti á stjórnsýslu rektors skólans, Margrétar Jónsdóttur Njarðvík. Margrét auk deildarstjóra og rannsóknarstjóra við skólann höfðu notað gervigreindarmállíkanið Claude til að meta réttmæti höfundarstöðu á vísindagreinum hjá þremur akademískum starfsmönnum. Niðurstöður gervigreindarinnar voru síðan nýttar til að kæra þrjá starfsmenn til siðanefndar, sem komst svo að þeirri niðurstöðu að starfsmennirnir hefðu ekki brotið af sér.
Fjallað er um málið í Þetta helst á RÚV í dag, bæði um þessar deilur um notkun gervigreindar, en einnig um verktakagreiðslur til kennara og ákvörðun skólans að taka fyrir þær í fyrra.
Í frétt Þetta helst segir að hluti kennara hafi um árabil fengið verktakagreiðslur ofan á föst laun sín og að dæmi séu um að kennarar hafi drýgt tekjur sínar um tíu milljónir aukalega með þessum hætti. Verktakagreiðslurnar séu tilkomnar vegna auka- og stundakennslu. Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor skólans, sagði í viðtali við RÚV í gær að yfirvinna hafi verið greidd með verktöku þegar skólinn hafi staðið illa fjárhagslega, en það sé ekki raunin í dag. Margrét greindi frá því í viðtali við RÚV í gær að hún ætlaði að víkja úr starfi.
Í umfjöllun Þetta helst segir að tvö einkahlutafélög í eigu tveggja kennara, Ragnars Más Vilhjálmssonar og Haraldar Daða Ragnarssonar, hafi fengið greiddar tugi milljóna samanlagt í verktakagreiðslur árið 2023. Báðir voru þeir kærðir til Siðanefndar skólans en svo hreinsaðir af ásökunum.
Í umfjöllun Þetta helst kemur einnig fram að framkvæmdastjórn skólans hafi svo ákveðið í fyrra að taka fyrir verktakagreiðslur og að umframkennsla yrði framvegis inni í greiddum launum. Skólinn hafi haft áhyggjur af slíkri „gerviverktöku“ og að Ríkisendurskoðun myndi mögulega gera athugasemdir við greiðslurnar vegna þess að skólinn fær um 1.200 milljónir frá íslenska ríkinu árlega.
Í yfirlýsingu frá skólanum vegna umfjöllunar um verktakagreiðslurnar segir að þau gögn sem vísað sé til í umfjöllun RÚV gefi ekki rétta mynd af starfseminni og að gögnin séu tekin úr samhengi.
„Við hörmum að einstaka starfsmenn séu nafngreindir í fjölmiðlum og að umfjöllunin sé sett fram með þessum hætti,“ segir að lokum.
Nemendur og akademískir starfsmenn Háskólans á Bifröst saka stjórnendur skólans um að hafa beitt nemendur þrýstingi í því skyni að tryggja rektor skólans stuðning. Það sé aðför gegn tjáningarfrelsi nemenda og fari gegn siðareglum. Stjórnarmaður í FAB segir rektor vera búinn að „missa klefann“.
Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um átökin á Bifröst þar sem stór hluti kennaraliðs skólans og nemendur hafa gagnrýnt stjórnendur skólans harðlega.
„Vísun máls til siðanefndar getur ekki talist aðför, enda eru slík mál ekki gerð opinber af hálfu háskóla. Háskólinn á Bifröst hefur enga heimild til að reka siðarnefndarmál opinberlega. Viðbrögð Háskólans á Bifröst við umfjöllun í fjölmiðlum síðustu vikna verða því að skoðast í því ljósi.“