Smíða tengibyggingu sem verður hjarta Leifs­stöðvar

Kristján Már Unnarsson skrifar
Grunnflötur nýju byggingarinnar verður á stærð við knattspyrnusal Egilshallar. Þetta rými kemur í stað langa, rauða landgangsins í upphaflegu flugstöðinni. Isavia

Ein stærsta framkvæmd í landinu á næstu árum verður enn frekari stækkun flugstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli, sem Isavia hyggst hefja á þessu ári. Þetta er smíði 22 milljarða króna tengibyggingar sem verða á hjarta Leifsstöðvar.

Í frétt Sýnar má sjá myndir af fyrirhuguðum mannvirkjum. Rætt er við Maren Lind Másdóttur, framkvæmdastjóra flugvallarþróunar og innviða hjá Isavia ohf.

Maren Lind Másdóttir er framkvæmdastjóri flugvallarþróunar og innviða hjá Isavia ohf. Bjarni Einarsson

Austurálman, sem tekin var í notkun í febrúar í fyrra, stækkaði flugstöðina um þrjátíu prósent og kostaði þrjátíu milljarða króna. En meira þarf að byggja til að mæta spám um fjölgun farþega, að mati ráðamanna Isavia.

„Austurálman, það sem hún er að gefa okkur, er náttúrulega bara betra svæði fyrir farþega og meiri gæði fyrir bæði farþega og flugfélög. En við ætlum að halda áfram,“ segir Maren.

Ný álma, kölluð stæði tíu, verður tekin í notkun í næsta mánuði.Isavia

Næst fá farþegar að njóta nýrrar álmu sem verið hefur í smíðum undanfarin tvö ár fyrir 3,6 milljarða króna. Hún bætist við austurenda suðurbyggingar, kallast stæði tíu og verður opnuð í næsta mánuði.

„Þar er bara gler allan hringinn í raun og veru, á þremur hliðum, og farþegarnir sjá svona opnara rými.“

Horft yfir fyrirhugaða tengibyggingu í átt til elstu byggingarinnar. Til hægri sést nýja austurálman, sem opnuð var í febrúar í fyrra.Isavia

Stærsta verkefnið framundan er þó ný tengibygging sem stækkar suðurbygginguna til norðurs í átt að elstu byggingunni.

„Þessi tengibygging á að tengja saman þessa norður- og suðurbyggingu. Við skiptum henni upp í tvo fasa. Fyrsti fasinn er það sem við erum að áforma að byrja á núna á þessu ári, 2026, og stefnum á að klára 2031,“ segir Maren í frétt sem sjá má hér:

Meðan á framkvæmdum stendur þarf þó að gera bráðabirgðagang.

„Við þurfum að byggja tímabundinn landgang til þess að fólk komist fram hjá vinnusvæðinu.“

Bráðabirgðagangur verður lagður milli norður- og suðurbyggingar framhjá vinnusvæðinu.Isavia

Helsti tilgangurinn er að losna við rauða langa ganginn sem þykir of þröngur.

„Þessi langi gangur verður orðinn mjög stuttur. Hann fer ekki allur við þennan fyrsta fasa í þessari framkvæmd en að megninu til fer hann.“

Svona mun fyrri áfanginn líta út.Isavia

Og þetta er stór fjárfesting.

„Heildarkostnaður á þessari framkvæmd er í kringum 22,3 milljarða á þessum fyrsta fasa tengibyggingar.“

Nýja tengibyggingin rís milli norður- og suðurbyggingarinnar.Isavia

Með henni á að skapa stórt og bjart rými sem á að verða hjarta flugstöðvarinnar.

„Bæði að það sé rýmra á hliðunum okkar, sem verður klárlega í þessari tengibyggingu. En líka að það sé einhver afþreying í boði og að farþegar geti nálgast verslanir og veitingar með stuttum vegalengdum,“ segir Maren.

Verslanir og veitingastaðir verða í nýju byggingunni.Isavia

Tengibyggingin verður fullbyggð tæpir 27 þúsund fermetrar sem er svipað og tónlistarhúsið Harpa við Reykjavíkurhöfn. Grunnflötur hennar verður um 9.500 fermetrar, sem er litlu minna en knattspyrnusalur Egilshallar, samkvæmt lýsingu Isavia.

Tengibyggingin verður 134 metrar á lengd. Það er svipað langt og frá flugstöð Keflavíkurflugvallar og út á langtímabílastæðin. Breiðust verður tengibygginginn 127 metrar, sem er álíka og Harpa er horn í horn.

Þarna er teiknað inn leiksvæði fyrir börn.Isavia

Hvenær farið verður í seinni áfangann segir Maren ráðast af markaðsaðstæðum. Önnur verkefni geti þó orðið á undan.

„Möguleikarnir eru til að mynda að halda áfram til austurs út frá þessum austurvæng. Eða þá halda áfram með annan fasa á þessum tengivæng,“ segir framkvæmdastjórinn.

Fjallað verður um Keflavíkurflugvöll í Flugþjóðinni á Sýn. Hér má sjá kynningarstiklu nýrrar þáttaraðar:

