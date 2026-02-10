Innlent

Bílvelta í Ártúnsbrekku

Agnar Már Másson skrifar
Engan sakaði alvarlega að sögn slökkviliðs. Vísir/Vilhelm

Viðbragðsaðilar voru kallaðir út að bílveltu sem varð eftir tveggja bíla árekstur í Ártúnsbrekku síðdegis í dag. Engan sakaði.

Áreksturinn varð á fimmta tímanum eftir hádegi.

Guðmundur Hreinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, segir að ekki hafi þurft að flytja nokkurn á sjúkrahús. Hann útskýrir að tveir bílar hafi skollið saman með þeim afleiðingum að annar hafi oltið á hliðina. 

Af vettvangi í Ártúnsbrekku.Aðsend

Ökumaðurinn hafi sjálfur komið sér úr bílnum. Á myndum frá vettvangi má sjá gráan jeppling liggja á hliðinni bílstjóramegin. Þakglugginn er opinn. Þá má sjá annan jeppling fyrir framan þann bíl, sem stendur þó uppréttur.

Viðbraðgsaðilar á svæðinu beina umferð fram hjá vettvangi slyssins. 

Frétt hefur verið uppfærð.

Umferðaröryggi Reykjavík

