Bílvelta í Ártúnsbrekku

Viðbragðsaðilar voru kallaðir út að bílveltu sem varð eftir tveggja bíla árekstur í Ártúnsbrekku síðdegis í dag. Engan sakaði.
Áreksturinn varð á fimmta tímanum eftir hádegi.
Guðmundur Hreinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu, segir að ekki hafi þurft að flytja nokkurn á sjúkrahús. Hann útskýrir að tveir bílar hafi skollið saman með þeim afleiðingum að annar hafi oltið á hliðina.
Ökumaðurinn hafi sjálfur komið sér úr bílnum. Á myndum frá vettvangi má sjá gráan jeppling liggja á hliðinni bílstjóramegin. Þakglugginn er opinn. Þá má sjá annan jeppling fyrir framan þann bíl, sem stendur þó uppréttur.
Viðbraðgsaðilar á svæðinu beina umferð fram hjá vettvangi slyssins.
