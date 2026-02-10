Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Hólmfríður Gísladóttir skrifar 10. febrúar 2026 11:13 Maðurinn var blautur og kaldur en ekki alvarlega slasaður, að sögn lögreglunnar á Suðurlandi. Skjáskot Maðurinn sem féll í Jökulsárlón á sunnudag var við jökulsporðinn þegar ís brotnaði úr jöklinum, með þeirri afleiðingu að flóðbylgja náði manninum og tók með sér út í vatnið. Samkvæmt lögreglunni á Suðurlandi var um að ræða þriggja manna hóp; leiðsögumann og tvo menn sem voru við hljóðupptökur þegar atvikið átti sér stað. Heimildir Vísis herma að leiðsögumaðurinn hafi verið sá sem lenti í vatninu. Útkall barst klukkan 11.45 á sunnudag en samkvæmt fyrstu upplýsingum voru mennirnir sagðir hafa verið að koma að landi á bát, þegar ísinn féll og aldan náði manninum. Maðurinn var sagður slasaður á öxl og þyrla kölluð til. Samkvæmt upplýsingum sem seinna voru skráðar í kerfi lögreglu voru mennirnir ekki á bát, heldur fótgangandi að sækja búnað við jökulinn þegar atvikið átti sér stað. Lögregla og björgunarsveitir mættu á vettvang og reyndist maðurinn blautur og kaldur. Var hann fluttur á sjúkrahúsið á Höfn til aðhlynningar en þyrlan afturkölluð. Sveitarfélagið Hornafjörður Lögreglumál Ferðaþjónusta Mest lesið Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Erlent Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Innlent Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Innlent Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Innlent Fleiri fréttir Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Sjá meira