Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Maðurinn var blautur og kaldur en ekki alvarlega slasaður, að sögn lögreglunnar á Suðurlandi. Skjáskot

Maðurinn sem féll í Jökulsárlón á sunnudag var við jökulsporðinn þegar ís brotnaði úr jöklinum, með þeirri afleiðingu að flóðbylgja náði manninum og tók með sér út í vatnið.

Samkvæmt lögreglunni á Suðurlandi var um að ræða þriggja manna hóp; leiðsögumann og tvo menn sem voru við hljóðupptökur þegar atvikið átti sér stað. Heimildir Vísis herma að leiðsögumaðurinn hafi verið sá sem lenti í vatninu.

Útkall barst klukkan 11.45 á sunnudag en samkvæmt fyrstu upplýsingum voru mennirnir sagðir hafa verið að koma að landi á bát, þegar ísinn féll og aldan náði manninum. Maðurinn var sagður slasaður á öxl og þyrla kölluð til.

Samkvæmt upplýsingum sem seinna voru skráðar í kerfi lögreglu voru mennirnir ekki á bát, heldur fótgangandi að sækja búnað við jökulinn þegar atvikið átti sér stað.

Lögregla og björgunarsveitir mættu á vettvang og reyndist maðurinn blautur og kaldur. Var hann fluttur á sjúkrahúsið á Höfn til aðhlynningar en þyrlan afturkölluð.

