Þingmenn stjórnarandstöðunnar lögðu til að þriðju umræðu um frumvarp dómsmálaráðherra um afturköllun alþjóðlegrar verndar yrði flýtt á Alþingi í dag. Með þessu sögðust þingmenn vilja „leggja fram hjálparhönd“ til dómsmálaráðherra til að unnt væri að afgreiða málið, en stjórnarþingmenn sökuðu stjórnarandstöðuna um að fara með leikþátt. Tillagan var felld með 29 atkvæðum þingmanna stjórnarflokkanna gegn 19 atkvæðum stjórnarandstöðunnar.
Þórunn Sveinbjarnardóttir bar upp dagskrártillögu sem borist hafði frá Sigríði Andersen, þingmanni Miðflokksins auk annarra, þar sem lagt var til að dagskrá þingfundar í dag væri breytt á þá leið að umræðu um lög um útlendinga, sem varðar afturköllun alþjóðlegrar verndar, myndi fara fram sem fyrsta mál á dagskrá þingfundarins að loknum umræðum um störf þingsins. Dagskrá gerði hins vegar ráð fyrir að önnur umræða um almannatryggingafrumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra um launavísitölu, yrði fyrsta mál á dagskrá og afturköllun alþjóðlegrar verndar næst þar á eftir.
Nokkur fjöldi þingmanna steig í pontu og gerði grein fyrir atkvæði sínu, en þeirra fyrstur var Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins.
„Mál er varðar afturköllun alþjóðlegrar verndar var tekið út úr allsherjar- og menntamálanefnd háttvirtri 5. desember síðastliðinn. Síðan eru liðnir 67 dagar. Málið hefur ítrekað verið aftast á dagskrá og alltaf á eftir þungum umræðumálum. Sama á við í dag. Í dag er áætlað að almannatryggingar verði ræddar áfram áður en þetta mál kemst til lokaafgreiðslu. Enn einu sinni réttum við í stjórnarandstöðunni fram hjálparhönd til hæstvirts dómsmálaráðherra varðandi það að mál hæstvirts ráðherra komist til lokaafgreiðslu,“ sagði Bergþór meðal annars.
Þau Jens Garðar Helgason og Bryndís Haraldsdóttir, þingmenn Sjálfstæðisflokksins, tóku undir með Bergþóri og það gerðu flokksystkini hans Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir og Snorri Másson einnig. Svo bar við að nokkrum þingmönnum virtist heitt í hamsi vegna málsins, bæði úr röðum stjórnar og stjórnarandstöðu.
Þannig sökuðu þingflokksformenn Viðreisnar og Samfylkingarinnar stjórnarandstöðuna um að fara með leikrit á Alþingi með uppátækinu sem fælist í dagskrártillögunni. Sigmar Guðmundsson benti á að honum þætti engin ástæða til að breyta dagskránni, enda væri útlendingafrumvarpið annað mál á dagskrá.
„Mig langar líka aðeins, bara rétt aðeins, að færa okkur aðeins aftur í tímann inn í desembermánuð, þar sem við gerðum mikla atlögu að því, þingflokksformenn á fundum og hér í umræðu í þingsal, að reyna að ná samstöðu um það að klára afturköllun alþjóðlegrar verndar fyrir jólafrí. Um það náðist hins vegar ekki samkomulag, bara svo því sé haldið til haga,“ sagði Sigmar. Um leið rifjaði hann upp að fréttir hafi verið fluttar af því í kringum lok þingsins í desember að til þess hafi verið vilji af hálfu ríkisstjórnarflokkanna en að á það hafi ekki verið fallist. „Allt er það skjalfest þannig að þessi tillaga sem hér er uppi núna er auðvitað bara einhvers konar „skuespil“ í ljósi stöðunnar, ofur einfaldlega,“ sagði Sigmar, en skuespil er dönskusletta og þýðir leikrit.
Guðmundur Ari Sigurjónsson greip í svipað orðalag. „Það er áhugavert leikrit sem hér fer í gang, ákveðin sýndarmennska þar sem umræðan snýst um umbúðirnar en ekki innihaldið. Hér er því haldið fram að þetta mál hafi beðið vikum saman. Það var einmitt afgreitt úr nefnd síðastliðinn fimmtudag og svo var ekki þingfundur á föstudag. Málið var á dagskrá í gær en komst ekki að vegna þess að stjórnarandstaðan var upptekin við að tefja fyrir kjarabótum aldraðra og öryrkja,” sagði Guðmundur Ari meðal annars.
Þessum líkingum við leikrit vísuðu þingmenn stjórnarandstöðunnar á bug. „Ég er vissulega ein af þessum nýju þingmönnum hérna en ég skil ekki alveg þetta tal um leikrit því að ég held að allir sem eru heima að horfa sjái alveg í gegnum leikritið hjá stjórnarmeirihlutanum,“ sagði Nanna Margrét meðal annars. Eftir mikla þrumuræðu Nönnu Margrétar, þar sem hún tók undir orð formanns Sjálfstæðisflokksins um að almannatryggingamálið væri eitt „stærsta og versta mál ríkisstjórnarinnar,“ tók Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, til máls.
„Á þremur fundum með formönnum flokka í desember bað ég formenn stjórnarandstöðuflokkanna ítrekað að afgreiða afturköllun verndar. Guðrúnu Hafsteinsdóttur, Sigurð Inga Jóhannsson og Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Ítrekað, á hverjum einasta fundi. Alltaf var nei, nei, nei, þvert nei í öllu þessu. Allur var nú viljinn þá, þannig að þetta kemur mér mjög á óvart. En hitt kemur mér ekki á óvart, við erum að sjá það að afturköllun verndar er strax á eftir fyrsta dagskrármálinu, málinu þar sem stjórnarandstöðunni er mjög í mun að aldraðir og öryrkjar fái ekki sínar kjarabætur. Það er þeirra málþóf. Það er nefnilega málið, málþófsflokkarnir frá síðasta ári þeir eru að birtast núna í fullum skrúða,” sagði Þorgerður Katrín.