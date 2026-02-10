Lögreglan telur sig hafa upprætt alþjóðleg glæpasamtök sem bera ábyrgð á stórum hluta þess kókaíns sem lagt hefur verið hald á hér á landi á síðustu árum. Við sjáum myndband frá aðgerðum í kvöldfréttum og ræðum við lögreglu.
Sérstakur minningar- og styrktarleikur um Patrek Frey Sveinsson sautján ára dreng, sem lést í bílslysi á Miklubraut í síðustu viku, verður spilaður á eftir í Skautahöllinni í Laugardal. Við verðum í beinni þaðan og ræðum við skipuleggjanda.
Þá verðum við í beinni frá Alþingi þar sem harðar deilur standa yfir vegna fyrirhugaðra breytinga á fyrirkomulagi bótagreiðslna.
Auk þess heyrum við í veðurfræðingi um hið sérstaka veðurfar sem verið hefur á landinu í vetur og hittum föður Bryndísar Klöru. Sérhæfð ofbeldismóttaka sem er nefnd í höfuð hennar verður brátt opnuð á Landspítala.
Auk þess sýnir Kristján Már Unnarsson okkur fyrirhugaðar breytingar á flugstöðinni í Keflavík, við förum yfir gengi Íslendinga á Ólympíuleikunum og í Íslandi í dag hittir Vala Matt konu sem missti son sinn í fyrra er hann var á biðlista eftir meðferð.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Bylgjunnar, Sýnar og Vísis klukkan 18:30.