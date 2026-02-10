Lögregla er búin að ræða við fjölda vitna vegna banaslyssins sem varð á Miklubraut síðustu helgi þar sem sautján ára gamall strákur lést. Rannsókn málsins gengur vel en er á þannig stað að ekki er unnt að veita frekari upplýsinga að svo stöddu.
Slysið varð rétt eftir klukkan ellefu á fimmtudagskvöld. Fram hefur komið að bílnum hafi verið ekið austur Miklubraut þegar hann hafnaði á stólpa Vegagerðarinnar til móts við hús Hjálpræðishersins. Tveir voru í bílnum en hinn pilturinn sem var undir stýri liggur þungt haldinn á spítala.
Guðmundur Páll Jónsson lögreglufulltrúi segir að rannsókn málsins gangi vel. Hann segir það til skoðunar hvort að um hraðakstur hafi verið um að ræða. Ekki hafi verið hálka á vettvangi þetta kvöld. Þá hafi ökumaðurinn verið með bílpróf.
„Við erum búin að ræða við fjöldann allan af vitnum vegna málsins,“ segir Guðmundur. Hann vill ekki staðfesta að upptökur hafi borist lögreglu af slysinu. Hann segir eins og áður hefur komið fram að rannsókn málsins miði vel en segist ekki geta tjáð sig nánar um málið að svo stöddu.
Sautján ára gamli pilturinn sem lést í bílslysi á Miklubraut hét Patrekur Freyr Sveinsson. Hann var liðsmaður í U18 liði Skautafélags Reykjavíkur en félagið birtir í dag samúðarkveðjur til fjölskyldu Patreks.