Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 10. febrúar 2026 10:39 Frambjóðendur Sósíalistaflokksins í Reykjavík. Aftari röð frá vinstri: Rósa, Júnía, Birna, Geirdís, Silja og Sigrún. Fremri röð frá vinstri: Jón, Halldór og Hannes. Á myndina vantar Jökul Sólberg. aðsend/Sósíalistafélag Reykjavíkur Sósíalistafélag Reykjavíkur hefur tilkynnt um hverjir verma efstu tíu sæti á lista Sósíalista í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum. Oddviti flokksins er hin 25 ára gamla Silja Sóley Birgisdóttir, stuðningsfulltrúi. Líkt og kunnugt er hyggst sitjand oddviti Sósíalista í Reykjavík bjóða fram undir formerkjum annars lista, Vors til vinstri í komandi kosningum. Í tilkynningu frá Sósíalistafélagi Reykjavíkur kemur fram að eftirfarandi tíu einstaklingar muni verma efstu sæti á lista flokksins í kosningunum í vor: Silja Sóley Birgisdóttir - Stuðningsfulltrúi 25 ára Sigrún E. Unnsteinsdóttir - Athafnakona 69 ára Hannes Pétursson - Verslunarmaður 33 ára Geirdís Hanna Kristjánsdóttir - Öryrki 51 árs Jón Ferdínand Estherarson - Stjórnmálasagnfræðingur 34 ára Birna Gunnlaugsdóttir - Kennari 64 ára Rósa Guðný Arnardóttir - Nemi 32 ára Halldór Ísak Ólafsson - Kvikmyndagerðarmaður 26 ára Jökull Sólberg Auðunsson - Forritari 40 ára Júnía Líf Maríuerla Sigurjónsdóttir - Sálfræðinemi 33 ára „Tillagan var lögð fram af uppstillingarnefnd Sósíalistafélags Reykjavíkur og samþykkt á félagsfundi síðastliðinn laugardag, 7. febrúar. Listinn endurspeglar þá miklu breidd sem Sósíalistaflokkurinn býr yfir af öflugu hugsjónafólki á öllum aldri. Sósíalistaflokkurinn er flokkur í þágu almennings og samanstendur því af venjulegu fólki sem brennur fyrir samfélagslegu réttlæti,“ segir meðal annars í tilkynningunni. Líkt og kunnugt er hefur andað köldu á milli Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, oddvita Sósíalistaflokksins í Reykjavík, og núverandi forystu flokksins. Í desember tilkynnti Sanna að hún myndi bjóða fram undir formerkjum nýs framboðs, Vors til vinstri, sem hefur myndað bandalag með vinstri grænum. Fyrir liggur að Sósíalistaflokkurinn mun bjóða fram eigin lista líkt og segir í tilkynningunni, en hana má sjá í heild sinni hér að neðan. Þá birtir Sósíalistaflokkurinn meðfylgjandi framboðsmyndband á samfélagsmiðlum í morgun. Tilkynning Sósíalistafélags Reykjavíkur í heild sinni: „Sósíalistafélag Reykjavíkur tilkynnir hér með tíu efstu sæti á framboðslista Sósíalistaflokks Íslands í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Silja Sóley Birgisdóttir - Stuðningsfulltrúi 25 ára Sigrún E. Unnsteinsdóttir - Athafnakona 69 ára Hannes Pétursson - Verslunarmaður 33 ára Geirdís Hanna Kristjánsdóttir - Öryrki 51 árs Jón Ferdínand Estherarson - Stjórnmálasagnfræðingur 34 ára Birna Gunnlaugsdóttir - Kennari 64 ára Rósa Guðný Arnardóttir - Nemi 32 ára Halldór Ísak Ólafsson - Kvikmyndagerðarmaður 26 ára Jökull Sólberg Auðunsson - Forritari 40 ára Júnía Líf Maríuerla Sigurjónsdóttir - Sálfræðinemi 33 ára Tillagan var lögð fram af uppstillingarnefnd Sósíalistafélags Reykjavíkur og samþykkt á félagsfundi síðastliðinn laugardag, 7. febrúar. Listinn endurspeglar þá miklu breidd sem Sósíalistaflokkurinn býr yfir af öflugu hugsjónafólki á öllum aldri. Sósíalistaflokkurinn er flokkur í þágu almennings og samanstendur því af venjulegu fólki sem brennur fyrir samfélagslegu réttlæti. Við búum við margra ára lífskjarakrísu þar sem allar nauðsynjar verða dýrari án þess að launin okkar haldi í við þá þróun og sífellt erfiðara er að ná endum saman. Sömuleiðis hefur þjónusta borgarinnar farið hnignandi með aukinni útvistun innviða. Sósíalistar vilja taka á þessum vanda og snúa þessari þróun við. Það ER nauðsynlegt og það ER hægt. Við þurfum stórátak til að leysa húsnæðiskreppuna sem ríkir hér yfir. Við ætlum að stofna Byggingafélag Reykjavíkur, sem byggir beint, ódýrt, gott og óhagnaðardrifið húsnæði. Byggjum fyrir fólk en ekki fjárfesta. Við höfum byggt í þágu almennings áður, gerum það aftur. Við erum orðin langþreytt á vitleysunni í samgöngumálum í borginni. Innviðaskuldin eykst ár frá ári, okurfyrirtæki með sín endalausu öpp rukka borgarbúa fyrir að nota bílastæði borgarinnar og planið er nú að einkavæða strætó til að hægt sé að græða á samgöngum almennings. Snúum dæminu við og endurheimtum stjórn á innviðum borgarinnar. Ef við ætlum að bæta skólakerfið er kominn tími á raunverulegar aðgerðir. Hlustum á fólkið á gólfinu. Fáum meiri faglegan stuðning inn í leik- og grunnskólana þannig að öll börn geti dafnað og fundið sinn fót. Tökum föstum tökum á leikskólavandanum og leysum starfsmannaveltuna með bættum starfsaðstæðum. Við viljum tryggja uppbyggilegt og hvetjandi skólaumhverfi þar sem bæði börn og starfsfólk blómstra. Við verðum að hafa börnin okkar í forgrunni og gæta þess að skólarnir stuðli að velferð þeirra. Við þurfum líka að fara vel með almannafé og vinda ofan af þeirri útvistun sem hefur aukist jafnt og þétt á öllum sviðum í Reykjavík. Útvistun skilar sér alltaf í verri gæðum og þjónustu til lengri tíma og verri kjörum fyrir starfsfólkið en kostar borgarbúa meira á endanum. Af hverju má manneskjan sem þrífur stofnanir borgarinnar ekki vera á launaskrá hjá borginni? Af hverju er bara hluti strætisvagnabílstjóra að vinna hjá borginni meðan meirihlutinn vinnur sömu vinnu hjá einkafyrirtækjum fyrir lægri laun? Við viljum öfluga Reykjavík þar sem fjármagnið vinnur fyrir fólkið. Við þurfum að sækja fjármagn til þeirra sem eiga það. Þrýsta þarf með öllu afli á að fjármagnstekjur verði skattlagðar til jafns við launatekjur og skili sér til sveitarfélaga sem útsvar. Það þarf að fjármagna grunnþjónustuna og búa til sanngjarnara samfélag. Ljóst er að við höfum nóg af verkefnum framundan og við ætlum að snúa við vegferðinni sem hefur verið hér síðustu ár. Við ætlum að leysa lífskjarakrísuna, byggja öfluga Reykjavík og skapa borg sem virkar fyrir alla. X-J öflug borg í þágu almennings! Stjórn Sósíalistafélags Reykjavíkur“ Fréttin hefur verið uppfærð. 