Tveir menn brutust inn á hárgreiðslustofu í Seljahverfi í Reykjavík í nótt og höfðu á brott með sér tölvu og rakvélar. Þeir flúðu vettvang á rafmagnshlaupahjólum. Eigandi segir aðkomuna í morgun að stofunni hafa verið ljóta.
„Við sjáum það á öryggismyndavél að innbrotið er tvær mínútur yfir fimm í nótt. Þá mæta þeir hérna fyrir utan hjá okkur, kasta tvemur steinum inn, koma inn, taka dót og fara út. Ætli þetta hafi ekki tekið svona þrjátíu sekúndur,“ segir Lúkas Ísfeld einn eigenda hárgreiðslustofunnar Studio 109 í samtali við Vísi.
„Þeir tóku tölvuna okkar og ruku svo rakleiðis í vöruhilluna og tóku þar fimm rakvélar sem við höfum til sölu,“ segir Lúkas. Hann segir ljóst að tjónið hlaupi á hundruðum þúsunda. Augljóst sé að mennirnir hafi verið búnir að kanna vettvang áður en þeir mættu á staðinn.
Sigrún Kristín Jónsdóttir lögreglufulltrúi staðfestir við Vísi að lögregla hafi verið kölluð á vettvang í morgun vegna málsins. Innbrotið sé til rannsóknar. DV greindi fyrst frá málinu. Lúkas segir eigendur nú kanna hvort mennirnir hafi sést á Ring myndavélum í nágrenninu. Aðkoman hafi ekki verið fögur í morgun.
„Það var helvíti skrítið að mæta til vinnu í morgun. Rispaður spegill hjá okkur í þokkabót þar sem steinninn hefur lent og allt náttúrulega í glerbroti. Þetta skilar sér svo í viðbótar tekjutapi fyrir okkur enda gátum við ekki afgreitt kúnna í morgun fyrr en við höfðum gengið frá og tekið til svona um ellefuleytið, enda allt í glerbrotum.“