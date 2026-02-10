Gæsluvarðhald hefur verið framlengt yfir grískum karlmanni sem grunaður er um að hafa ráðið portúgölskum manni bana á Skjólbraut í Kópavogi í nóvember.
Gæsluvarðhaldið er framlengt um tvær vikur á grundvelli rannsóknarhagsmuna, að því er E. Agnes Kristínardóttir yfirlögregluþjónn staðfestir í samtali við Vísi.
Grikkinn mun að óbreyttu sitja í gæsluvarðhaldi til 25. janúar.
Sunnudaginn 30. nóvember fannst karlmaður frá Portúgal látinn á heimili sínu á Kársnesinu í Kópavogi. Nágrannar fylgdust með lögreglubílum drífa að og var tæknideild lögreglu að störfum í húsinu í lengri tíma.
Grískur karlmaður sem sætir nú gæsluvarðhaldi var handtekinn nokkrum dögum síðar en sleppt þegar stutt gæsluvarðhald rann út. Hann var svo handtekinn á ný innan við sólarhring síðar og úrskurðaður í gæsluvarðhald þann 10. desember. Gæsluvarðhald það var framlengt þann 17. desember til dagsins í dag.
Lögreglan hefur sagst telja sig vera komna með skýra mynd af atburðum í húsinu að Skjólbraut.