Grikki grunaður um morð látinn dúsa tvær vikur til við­bótar

Agnar Már Másson skrifar
Frá Skjólbraut á Kársnesi í Kópavogi.
Frá Skjólbraut á Kársnesi í Kópavogi. Vísir/Vilhelm

Gæsluvarðhald hefur verið framlengt yfir grískum karlmanni sem grunaður er um að hafa ráðið portúgölskum manni bana á Skjólbraut í Kópavogi í nóvember.

Gæsluvarðhaldið er framlengt um tvær vikur á grundvelli rannsóknarhagsmuna, að því er E. Agnes Kristínardóttir yfirlögregluþjónn staðfestir í samtali við Vísi.

Grikkinn mun að óbreyttu sitja í gæsluvarðhaldi til 25. janúar.

Sunnudaginn 30. nóvember fannst karlmaður frá Portúgal látinn á heimili sínu á Kársnesinu í Kópavogi. Nágrannar fylgdust með lögreglubílum drífa að og var tæknideild lögreglu að störfum í húsinu í lengri tíma.

Grískur karlmaður sem sætir nú gæsluvarðhaldi var handtekinn nokkrum dögum síðar en sleppt þegar stutt gæsluvarðhald rann út. Hann var svo handtekinn á ný innan við sólarhring síðar og úrskurðaður í gæsluvarðhald þann 10. desember. Gæsluvarðhald það var framlengt þann 17. desember til dagsins í dag.

Lögreglan hefur sagst telja sig vera komna með skýra mynd af atburðum í húsinu að Skjólbraut. 

