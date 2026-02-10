„Farið að líkjast vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð“ Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 10. febrúar 2026 13:42 Fimm oddvitar flokka sem bjóða fram í Reykjavík í vor hafa með einum eða öðrum hætti komið að starfi Sjálfstæðisflokksins í gegnum tíðina. Vísir/samsett Nú þegar sjö flokkar hafa kynnt oddvita sína í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar vekur athygli að þar af eru fimm sem hafa með einum eða öðrum hætti tekið þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins. Oddvitarnir hafa tekið misvirkan þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins áður en þeir tóku oddvitasæti fyrir aðra flokka í Reykjavík, en þetta hefur vakið athygli netverja sem hafa tjáð sig um þessa forvitnilegu staðreynd á samfélagsmiðlum. Hildur Björnsdóttir var sjálfkjörinn oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík þar sem engin mótframboð bárust og mun því leiða flokkinn í gegnum sveitarstjórnarkosningar annað kjörtímabilið í röð. Á meðan Hildur heldur sig við Sjálfstæðisflokkinn hafa aðrir oddvitar líka fjölbreyttan bakgrunn úr starfi Sjálfstæðisflokksins í gegnum tíðina, en hafa nú ratað á önnur mið og í leiðtogahlutverk hjá öðrum flokkum. Þetta á við um oddvita Framsóknarflokksins, Viðreisnar, Samfylkingarinnar og Miðflokksins í Reykjavík sem hefur líkt og áður segir vakið athygli á samfélagsmiðlum. Skjáskot/Facebook Meðal þeirra sem hafa velt þessu fyrir sér eru Kristinn Hrafnsson, fjölmiðlamaður og ritstjóri Wikileaks, Jódís Skúladóttir, fyrrverandi þingmaður VG, og bræðurnir Gunnar Smári og Sigurjón Egilssynir. Gunnar Smári birti samsetta mynd af oddvitunum fimm í spjallhópnum Rauða þræðinum á Facebook í gær, og síðan virðast fleiri hafa deilt myndinni áfram með eigin athugasemd. Gunnar bendir á að saman hefðu þessir fimm flokkar yfir áttatíu prósent fylgi samkvæmt könnun Gallup. Kristinn Hrafnson segir úrvalið jafnvel farið að líkjast „vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð“ og Jódís spyr „hvaða Sjálfstæðisflokk“ fólk ætli að kjósa í borginni. Skjáskot/Facebook Skjáskot/Facebook Formaður ungliðahreyfingar, aðstoðarmaður ráðherra og framboð til Alþingis En hver eru tengsl þessa fólks við Sjálfstæðisflokkinn? Einar Þorsteinsson, fyrrverandi borgarstjóri, verður áfram oddviti Framsóknarflokksins í borginni í vor, en hann tók þátt í ungliðastarfi Sjálfstæðisflokksins þegar hann var yngri. Einar var til að mynda formaður Týs, félags ungra Sjálfstæðismanna í Kópavogi. Hann átti svo nokkurra ára feril í fjölmiðlum áður en hann gekk til liðs við Framsóknarflokkinn sem hlaut sögulega kosningu í Reykjavík undir forystu Einars í síðustu borgarstjórnarkosningum. Það vakti einnig athygli þegar Pétur Marteinsson bauð sig fram í oddvitasæti Samfylkingarinnar í borginni, þar sem hann hafði betur gegn Heiðu Björgu Hilmisdóttur, sitjandi borgarstjóra. Framboðið vakti ekki síður athygli fyrir þær sakir að Pétur hefur áður verið viðloðandi Sjálfstæðisflokkinn og var til að mynda í níunda sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Alþingiskosningum árið 2009 í Reykjavíkurkjördæmi norður. Það vakti líka athygli þegar Pétri vafðist tunga um tönn í viðtali við Rúv þegar hann tilkynnti um framboð sitt til oddvita, þar sem hann var hálfnaður með að segja að hann væri í framboði „fyrir Sjálfst…“ en ekki Samfylkinguna, sem honum svo tókst að leiðrétta áður en hann lauk setningunni. Þá tryggði Björg Magnúsdóttir sér oddvitasæti Viðreisnar í Reykjavík á dögunum þar sem hún hlaut yfirgnæfandi kosningu. Björg hefur komið við í fleiri flokkum áður en hún tryggði sér sjálf fyrsta sætið hjá Viðreisn, en ekki er langt síðan hún starfaði sem aðstoðarmaður borgarstjóra Framsóknarflokksins, einmitt fyrrnefnds Einars Þorsteinssonar. Þá hefur Björg einnig tekið þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins en það vakti til að mynda athygli þegar hún mætti á hverfisfund Sjálfstæðismanna í Fossvogi, á meðan hún gegndi starfi aðstoðarmanns borgarstjóra Framsóknarflokksins. Þá sagði Björg að það væri ekkert launungarmál að hún hafi tekið þátt hjá mörgum flokkum og væri skráð í marga flokka, meðal annars Sjálfstæðisflokkinn. Nú síðast tilkynnti Miðflokkurinn í gær að Ari Edwald muni leiða lista flokksins. Ari vakti sjálfur máls á því í framboðstilkynningu sinni á samfélagsmiðlum í gær að hann hafi til þessa verið Sjálfstæðismaður. „Ég hef lengi verið Sjálfstæðismaður, eins og þið vitið flest sem þekkið mig. Mér finnst mínar skoðanir og áherslur ekki hafa breyst, en mér finnst ég finna mestan samhljóm nú með Miðflokknum og treysti honum best til að koma þeim í framkvæmd,“ skrifaði Ari meðal annars en hann starfaði til að mynda í átta ár sem aðstoðarmaður Þorsteins Pálssonar á meðan hann var ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Síðar sagði Þorsteinn skilið við Sjálfstæðisflokkinn og tók þátt í stofnun Viðreisnar á sínum tíma líkt og kunnugt er. Einhverjir eiga enn eftir að velja oddvita Þau fimm verða þó ekki einu oddvitarnir sem leiða lista í Reykjavík. Sósíalistar kynntu til leiks Silju Sóleyju Birgisdóttur, sinn oddvita í Reykjavík í dag, en Sanna Magdalena Mörtudóttir mun leiða lista Vors til Vinstri sem býður fram í bandalagi með Vinstri grænum. Hvorug þeirra hefur tekið þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins svo fréttastofu sé kunnugt um. Þá hafa VG blásið til forvals til að velja á lista sem fer fram 20.–22. febrúar þar sem Líf Magneudóttir, núverandi oddviti VG, er meðal frambjóðenda. Prófkjör Pírata hefur verið boðað dagana 26. febrúar til 6. mars, en þegar hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem gefið kost á sér í fyrsta sætið, en framboðsfrestur rennur út þann 14. febrúar hjá Pírötum. Þá liggur ekki fyrir ennþá hvenær eða með hvaða hætti Flokkur fólksins hyggst velja á lista í Reykjavík, en Helga Þórðardóttir, sitjandi oddviti flokksins í Reykjavík, hyggst ekki gefa kost á sér áfram. Frestur til að skila inn framboðum til sveitarstjórnarkosninga rennur út 10. apríl næstkomandi og þá mun liggja fyrir hversu mörg framboð bjóða fram lista í höfuðborginni, og eftir atvikum hvort fram koma fleiri oddvitar sem áður hafa tekið þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Borgarstjórn Sjálfstæðisflokkurinn Miðflokkurinn Samfylkingin Viðreisn Framsóknarflokkurinn