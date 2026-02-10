Innlent

Fjöldahandtökur á Ís­landi og prófessor varar við tengingu bóta við vísi­tölu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður rætt við lögregluna á Suðurnesjum en nú rétt fyrir hádegið barst tilkynning um að ellefu hafi verið handteknir hér á landi í alþjóðlegri aðgerð gegn skipulagðri glæpastarfsemi. 

Þá fjöllum við um varnaðarorð Gylfa Zoega, prófessors í Hagfræði sem varar ríkisstjórnina eindregið við því að tengja bótagreiðslur við launavísitölu sem stefnir í að verði samþykkt á Alþingi. Hann segir að svo gæti farið að bætur hækki umfram lægstu laun verði frumvarpið samþykkt.

Þá fjöllum við um íshokkíleik sem fram fer í Skautahöllinni í Laugardal í kvöld þar sem liðin minnast Patreks Freys, sautján ára drengs sem lést í bílslysi á dögunum.

Í sportpakka dagsins verður síðan farið yfir það helsta á Vetrarólympíuleikunum. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 10. febrúar 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

