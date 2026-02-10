Fjöldahandtökur á Íslandi og prófessor varar við tengingu bóta við vísitölu Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 10. febrúar 2026 11:40 Í hádegisfréttum verður rætt við lögregluna á Suðurnesjum en nú rétt fyrir hádegið barst tilkynning um að ellefu hafi verið handteknir hér á landi í alþjóðlegri aðgerð gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Þá fjöllum við um varnaðarorð Gylfa Zoega, prófessors í Hagfræði sem varar ríkisstjórnina eindregið við því að tengja bótagreiðslur við launavísitölu sem stefnir í að verði samþykkt á Alþingi. Hann segir að svo gæti farið að bætur hækki umfram lægstu laun verði frumvarpið samþykkt. Þá fjöllum við um íshokkíleik sem fram fer í Skautahöllinni í Laugardal í kvöld þar sem liðin minnast Patreks Freys, sautján ára drengs sem lést í bílslysi á dögunum. Í sportpakka dagsins verður síðan farið yfir það helsta á Vetrarólympíuleikunum. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 10. febrúar 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Innlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Erlent Fleiri fréttir Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Hafi tekið barnsmóður sína hálstaki Fjöldahandtökur á Íslandi og prófessor varar við tengingu bóta við vísitölu Bein útsending: Einföldun Evrópuregluverks Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Sjá meira