Búið að á­kæra og jafn­vel dæma í tengdum málum

Hólmfríður Gísladóttir og Bjarki Sigurðsson skrifa
Alda Hrönn staðfestir að lagt hafi verið hald á símtæki í fangaklefum í tengslum við rannsókn málsins.
„Formleg rannsókn hófst fyrir um ári síðan. Við vorum í aðdraganda þess farin að bera kennsl á mynstur og tengingar. Og þá hófum við þessa formlegu rannsókn, það er að segja líka að tengja nokkur mál saman sem eru svona hefðbundin burðardýrsmál,“ segir Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur og staðgengill lögreglustjórans á Suðurnesjum, um umfangsmiklar aðgerðir sem áttu sér stað í síðustu viku. Ellefu voru handteknir í tengslum við skipulagða brotastarfsemi, íslenskir og erlendir ríkisborgarar.

Greint hefur verið frá því að löggæsluyfirvöld á Íslandi ásamt systurstofnunum erlendis hafi upprætt fjölþjóðlegan skipulagðan brotahóp, sem staðið hefur fyrir umfangsmiklum innflutningi á fíkniefnum frá Suður-Ameríku til Evrópu, m.a. á kókaíni. Aðgerðirnar fóru fram í tengslum við samræmda rannsókn lögreglu- og ákæruvaldsins á Íslandi, í Litháen og á Spáni, með stuðningi Europol og Eurojust. Brotahópurinn er talinn hafa aflað sér um 4 milljóna evra í ólögmætum hagnaði með stórfelldu fíkniefnasmygli.

Alda segir vonir standa til að tekist hafi að uppræta stóran hluta starfseminnar.

Bjarki Sigurðsson fréttamaður, sem ræddi við Öldu, spurði hana að því hvort höfuðpaurinn í málinu hefði einhverjar tengingar við Ísland.

„Ja, það er auðvitað þannig að fólk hefur þekkingu á svona því landsvæði þar sem að er verið að vinna og í þessu tilviki að þá er þessu eins og svona, virðist vera, stýrt utan frá, bara erlendis frá, og fíkniefnin streyma, í þessum tiltekna brotahópi, til landsins erlendis frá og þetta er skipulagt erlendis,“ svaraði Alda.

Alda sagðist hvorki geta staðfest heimildir fréttastofu um að höfuðpaurinn hafi verið handtekinn í Litháen né hvort Íslendingar hafi verið ofarlega í keðjunni. 

Hún segir hins vegar þegar búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum á meðan rannsókn stóra málsins, hinnar skipulögðu brotastarfsemi, stóð yfir.

„Já, nú er það þannig að þegar að svona stórt mál er til rannsóknar í svona langan tíma, þá auðvitað slæðast inn mál þar sem það eru burðardýr að koma til landsins, jafnvel aðrir að taka við og svo framvegis. Og vegna þess ramma sem við höfum til dæmis í lögum um meðferð sakamála, þá höfum við almennt tólf vikur til að gefa út ákæru, sem er mjög skammur tími. Þannig þannig að það er þegar búið að ákæra einhverja, jafnvel dæma, en á meðan heldur þessi rannsókn áfram með tilliti til þessarar skipulögðu brotastarfsemi.“

