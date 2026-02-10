Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Hólmfríður Gísladóttir og Bjarki Sigurðsson skrifa 10. febrúar 2026 12:11 Alda Hrönn staðfestir að lagt hafi verið hald á símtæki í fangaklefum í tengslum við rannsókn málsins. Vísir/Arnar „Formleg rannsókn hófst fyrir um ári síðan. Við vorum í aðdraganda þess farin að bera kennsl á mynstur og tengingar. Og þá hófum við þessa formlegu rannsókn, það er að segja líka að tengja nokkur mál saman sem eru svona hefðbundin burðardýrsmál,“ segir Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur og staðgengill lögreglustjórans á Suðurnesjum, um umfangsmiklar aðgerðir sem áttu sér stað í síðustu viku. Ellefu voru handteknir í tengslum við skipulagða brotastarfsemi, íslenskir og erlendir ríkisborgarar. Greint hefur verið frá því að löggæsluyfirvöld á Íslandi ásamt systurstofnunum erlendis hafi upprætt fjölþjóðlegan skipulagðan brotahóp, sem staðið hefur fyrir umfangsmiklum innflutningi á fíkniefnum frá Suður-Ameríku til Evrópu, m.a. á kókaíni. Aðgerðirnar fóru fram í tengslum við samræmda rannsókn lögreglu- og ákæruvaldsins á Íslandi, í Litháen og á Spáni, með stuðningi Europol og Eurojust. Brotahópurinn er talinn hafa aflað sér um 4 milljóna evra í ólögmætum hagnaði með stórfelldu fíkniefnasmygli. Alda segir vonir standa til að tekist hafi að uppræta stóran hluta starfseminnar. Bjarki Sigurðsson fréttamaður, sem ræddi við Öldu, spurði hana að því hvort höfuðpaurinn í málinu hefði einhverjar tengingar við Ísland. „Ja, það er auðvitað þannig að fólk hefur þekkingu á svona því landsvæði þar sem að er verið að vinna og í þessu tilviki að þá er þessu eins og svona, virðist vera, stýrt utan frá, bara erlendis frá, og fíkniefnin streyma, í þessum tiltekna brotahópi, til landsins erlendis frá og þetta er skipulagt erlendis,“ svaraði Alda. Alda sagðist hvorki geta staðfest heimildir fréttastofu um að höfuðpaurinn hafi verið handtekinn í Litháen né hvort Íslendingar hafi verið ofarlega í keðjunni. Hún segir hins vegar þegar búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum á meðan rannsókn stóra málsins, hinnar skipulögðu brotastarfsemi, stóð yfir. „Já, nú er það þannig að þegar að svona stórt mál er til rannsóknar í svona langan tíma, þá auðvitað slæðast inn mál þar sem það eru burðardýr að koma til landsins, jafnvel aðrir að taka við og svo framvegis. Og vegna þess ramma sem við höfum til dæmis í lögum um meðferð sakamála, þá höfum við almennt tólf vikur til að gefa út ákæru, sem er mjög skammur tími. Þannig þannig að það er þegar búið að ákæra einhverja, jafnvel dæma, en á meðan heldur þessi rannsókn áfram með tilliti til þessarar skipulögðu brotastarfsemi.“ Lögreglumál Fíkniefnabrot Suðurnesjabær Mest lesið Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Innlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Erlent Fleiri fréttir Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Hafi tekið barnsmóður sína hálstaki Fjöldahandtökur á Íslandi og prófessor varar við tengingu bóta við vísitölu Bein útsending: Einföldun Evrópuregluverks Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Sjá meira