Ráðamenn og verktakar tóku í dag fyrstu skóflustungu að nýju uppbyggingarverkefni í Hafnarfirði þar sem reistar verða tæplega fjögur hundruð íbúðir, þar á meðal þriðjungur fyrir fyrstu kaupendur sem fá hlutdeildarlán.
Ragnar Þór Ingólfsson húsnæðismálaráðherra, Pálmar Harðarson framkvæmdastjóri Þingvangs, Valdimar Víðisson bæjarstjóri Hafnarfjarðar, og Kristín Hrönn Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri hjá Íslandsbanka, tóku í dag fyrstu skóflustunguna að stóru uppbyggingarverkefni við Hjallahraun í Hafnarfirði.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá félags- og húsnæðismálaráðuneytinu og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS). Þar segir að 390 íbúðir verði reistar og þar af þriðjungur fyrir fyrstu kaupendur í gegnum hlutdeildarlán.
Tekið er fram í tilkynningunni að þetta sé fyrsta verkefnið sem stjórnvöld og byggingaraðilar ráðast sameiginlega í eftir að ríkisstjórnin kynnti húsnæðispakka í október og sömuleiðis breytingar á hlutdeildarlánakerfinu, en hlutdeildarlán eru þau lán sem HMS veitir fyrstu kaupendum en einnig þeim sem ekki hafa átt íbúðarhúsnæði síðastliðin fimm ár og eru undir tilteknum tekjumörkum.
Í fyrsta áfanga verkefnisins verði byggðar 177 íbúðir og þar af 60 íbúðir hið minnsta fyrir þau sem uppfylla skilyrði hlutdeildarlána.
Verkefnið hefur verið í bið í einhver ár en Þingvangur hafði áður undirbúið uppbyggingu á íbúðum í Hjallahrauni en hætti við verkefnið um mitt ár 2024, vegna hárra vaxta og óvissu um sölu, samkvæmt tilkynningunni.
Nú hafi verkefnið verið endurhannað til að falla að skilyrðum hlutdeildarlána svo að a.m.k. 60 íbúðir passi inn í ramma hlutdeildarlána. Íbúðunum hafi því fjölgað en meðalstærð þeirra minnkað frá fyrri hönnun.
Samkvæmt viljayfirlýsingu sem undirrituð var samhliða skóflustungunni er samstarfið á milli stjórnvalda og byggingaraðila grundvöllur þess að hægt sé að fara af stað með þetta stóra uppbyggingarverkefni á höfuðborgarsvæðinu og auka framboð íbúða verulega, þar með talið íbúða innan hlutdeildarlánakerfisins.
Haft er eftir Ragnari Þór Ingólfssyni, félags- og húsnæðismálaráðherra, að breytingarnar gjörbreyti stöðunni. „Með því að ríki, sveitarfélög og uppbyggingaraðilar gangi sameinuð til verks rjúfum við kyrrstöðuna og tryggjum framboð á íbúðum sem henta fyrstu kaupendum og falla inn í hlutdeildarlánakerfið. Uppbyggingaraðilar geta þá byggt sérstaklega inn í kerfið sem áður var ekki mögulegt,“ er haft eftir ráðherranum.
Pálmar Harðarson, framkvæmdastjóri Þingvangs, mun hafa fagnað áfanganum samkvæmt tilkynningunni. „Þingvangur hefur beðið lengi eftir að geta hafið þessa uppbyggingu og núna er það mögulegt þegar félags- og húsnæðismálaráðherra leggst á vogarskálarnar með okkur ásamt Hafnarfjarðarbæ, fjárfestum og Íslandsbanka. Ég vil þakka þeim sérstaklega fyrir að leggja sitt af mörkum svo hægt sé að koma verkefninu af stað,“ er haft eftir honum.
Þá er haft eftir Valdimar Víðissyni, bæjarstjóra Hafnafjarðar, að gleðilegt sé að sjá gott samstarf á milli byggingarverktakanna og ríkisstjórnarinnar í þessu verkefni. „Bæjarfélagið hefur átt í góðu samstarfi við Þingvang og sýnt sveigjanleika þegar kemur að skipulagsskilmálum. Ekki hefur verið slegið slöku við í íbúðauppbyggingu hér í Hafnarfjarðarbæ síðustu ár og við ætlum að axla þá ábyrgð áfram.“