Hafi tekið barns­móður sína háls­taki

Árni Sæberg skrifar
Aðalmeðferð í máli Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á hendur manninum fer fram í dag.
Karlmaður á sjötugsaldri hefur verið ákærður fyrir brot í nánu sambandi með því að hafa tekið þáverandi sambýliskonu sína og barnsmóður hálstaki. Aðalmeðferð í máli hans hefst eftir hádegi.

Í ákæru á hendur manninum segir að hann hafi á alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð þáverandi sambúðarmaka síns og barnsmóður á heimili þeirra, með því að hafa tekið hana hálstaki og þrengt þannig að öndunarvegi hennar og gripið um framhandleggi hennar, með þeim afleiðingum að hún hlaut mar á hálsi undir kjálkabarði vinstra megin og niður hálsinn og mar víðsvegar um báða framhandleggi.

Þess er krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar.

Þá gerir réttargæslumaður skaða- og miskabótakröfu upp á 3,5 milljónir króna fyrir hönd konunnar.

