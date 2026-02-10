Hafi tekið barnsmóður sína hálstaki Árni Sæberg skrifar 10. febrúar 2026 11:57 Aðalmeðferð í máli Lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu á hendur manninum fer fram í dag. Vísir/Vilhelm Karlmaður á sjötugsaldri hefur verið ákærður fyrir brot í nánu sambandi með því að hafa tekið þáverandi sambýliskonu sína og barnsmóður hálstaki. Aðalmeðferð í máli hans hefst eftir hádegi. Í ákæru á hendur manninum segir að hann hafi á alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð þáverandi sambúðarmaka síns og barnsmóður á heimili þeirra, með því að hafa tekið hana hálstaki og þrengt þannig að öndunarvegi hennar og gripið um framhandleggi hennar, með þeim afleiðingum að hún hlaut mar á hálsi undir kjálkabarði vinstra megin og niður hálsinn og mar víðsvegar um báða framhandleggi. Þess er krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá gerir réttargæslumaður skaða- og miskabótakröfu upp á 3,5 milljónir króna fyrir hönd konunnar. Dómsmál Heimilisofbeldi Kynbundið ofbeldi Mest lesið Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Innlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Erlent Fleiri fréttir Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Hafi tekið barnsmóður sína hálstaki Fjöldahandtökur á Íslandi og prófessor varar við tengingu bóta við vísitölu Bein útsending: Einföldun Evrópuregluverks Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Sjá meira