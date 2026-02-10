Náttúruhamfaratrygging Íslands hefur boðist til að annast öflun sérfræðiálits um gagnsemi varnargarða við Grindavík og Svartsengi. Lagt verður mat á hvaða hagsmunum hafi verið bjargað með gerð þeirra og hvernig slík skipulögð forvörn geti dregið úr tjónskostnaði í hamförum af sama toga. Vegna þessa hefur fjármála- og efnahagsráðherra fallið frá kröfu um að matsmenn yrðu dómkvaddir til þess að meta hversu miklum verðmætum garðarnir hafa bjargað.
Í tilkynningu þess efnis á vef Stjórnarráðsins segir að NTÍ muni leita til hérlendra sérfræðinga auk jarðvísindasérfræðinga af vettvangi alþjóðlegra endurtrygginga með sérfræðiþekkingu á áhættuútreikningum. Talið sé að slík vinna verði gagnleg og muni skila umtalsverðum ávinningi ef vel tekst til.
Íslenska ríkið hafi fjármagnað hönnun og gerð varnargarða við Grindavík og Svartsengi. Um sé að ræða fjárhæðir sem nema á annan tug milljarða. Til þessa hafi garðarnir forðað tjóni á mannvirkjum og rekstri sem nemi margfaldri þeirri fjárhæð.
Líkt og greint var frá á sínum tíma upplýsti fjármála- og efnahagsráðuneytið um það í nóvember á síðasta ári að ráðherra hefði óskað eftir mati dómkvaddra manna á þeim hagsmunum sem hefur verið forðað frá tjóni með varnargörðunum.
„Í ljósi þess að NTÍ mun framkvæma slíkt mat hefur ráðherra ákveðið að afturkalla beiðni um dómkvaðningu matsmanna. Gert er ráð fyrir því að staðan verði metin að nýju þegar sérfræðiálitið liggur fyrir,“ segir í tilkynningu ráðuneytisins nú.