Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 10. febrúar 2026 10:05 Tryggvi segir fjölmiðla flesta myndu liggja niðri. Flestir íslenskir netmiðlar myndu liggja niðri ef sambandið myndi rofna við útlönd, en þó ekki Vísir að sögn sérfræðings. Hann segir það koma mörgum á óvart hve bjargarlausir Íslendingar verða þegar netsamband rofnar með þessum hætti, málið snúist um stafrænt fullveldi. Tryggvi Farestveit framkvæmdastjóri upplýsingafyrirtækisins Photon ræddi málið í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Photon bauð upp á hermi á UT messunni í síðustu viku þar sem mátti upplifa nokkrar sviðsmyndir þegar Ísland missir netsamband við útlönd. Nokkrar ástæður geta orðið til þess, meðal annars rof á sæstrengjum eða netárásir. Kom mörgum á óvart „Við vorum með bás á UT messunni þar sem við buðum upp á að fá að sjá þetta bara, hvernig er að upplifa þetta og það er óhætt að segja það að það kom mörgum á óvart hversu stórt vandamálið er," segir Tryggvi. Hann segir að myndi netsamband rofna yrðu Íslendingar að grípa til eldri samskiptamáta líkt og almenna símkerfisins sem að hans sögn er vel tilbúið í þetta. Annað eigi við um hið opinbera og heilbrigðisþjónustu. Þá verði erfitt að sækja fréttir. „Helstu fjölmiðlar, fyrir utan Vísir.is, þeir munu ekki virka. Vísir virkar en ég get hinsvegar ekki farið og hlustað á Bylgjuna í beinni, ég kemst inn á Vísi.is en þegar ég fer og hlusta í beinni er ég sendur á Amazon, þannig ég stoppa þar. Ég eins og margir, við hlustum frekar í gegnum netið." En Ríkisútvarpið sem á að sinna almannavarnarhlutverki? „Mér skilst nú að þeirra hlutverk sé fyrst og fremst að tryggja það að FM útsendingar séu í lagi en nei Rúv.is mun ekki virka." Hvernig stendur á þessu? „Rótin er kannski sú að í gegnum árin höfum við meira verið að nýtast við erlendar þjónustur, sem eru mjög skalanlegar og mikið af þeim sem vinna við að koma upp vefum og kerfum kunna betur að gera þetta erlendis en hér heima. Þetta mætti segja að sé ástæðan að tækniþróun er bara hröð og við hér á Íslandi höfum ekki verið að standa okkur í því að bjóða upp á sambærilegar þjónustur." Tryggvi segir mjög fáa stóra aðila bjóða upp á vefsíðugerð. Þetta hafi sést þegar vefþjónustuaðilinn Cloudflare bilaði í nóvember, þá hafi vefur Alþingis dottið út sem og vefur Ríkisútvarpsins. Tryggvi segir málið snúast um stafrænt fullveldi. „Ég held það sé mjög mikilvægt að við Íslendingar séum tilbúnir til að geta tryggt að internetið virki ef við lendum í einhverjum vandræðum. Vandamálin eru ekki bara þau að sæstrengurinn fari út, það geta líka orðið þjónustutruflanir. Þær eru sjaldgæfar hér á Íslandi, við búum við það að eiga stöðugt og gott og traust internet en við ættum aldrei að ganga út frá því að það sé alltaf þannig." Netöryggi Fjölmiðlar