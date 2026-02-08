Viktori tókst ekki að skora á Elías

Elías Rafn Ólafsson hélt hreinu og fagnaði 2-1 sigri með Midtjylland gegn FC Kaupmannahöfn, liði Viktors Bjarka Daðasonar, í 19. umferð dönsku úrvalsdeildarinnar.
Danska deildin var að byrja aftur eftir vetrarfrí og Viktor Bjarki var í byrjunarliði FCK en komst lítið í snertingu við boltann.
Eina marktilraun Viktors var í fyrri hálfleik þegar skalli hans eftir hornspyrnu fór í varnarmann og aftur fyrir markið.
Heilt yfir voru heimamenn Midtjylland hættulegri og þeir uppskáru tvö mörk með skömmu millibili undir lok leiks.
Aral Simsir skoraði á 83. mínútu og Victor Bak Jensen skoraði svo á 85. mínútu.
Mohamed Elyounoussi minnkaði muninn fyrir FCK undir blálok leiksins en þá var orðið of seint.
Liðin voru tvö í toppbaráttunni á síðasta tímabili en ríkjandi meistarar FCK hafa átt í erfiðleikum og sitja í fimmta sæti deildarinnar. Midtjylland er hins vegar í öðru sætinu, nú stigi á eftir toppliði AGF.