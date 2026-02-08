Fótbolti

Viktori tókst ekki að skora á Elías

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Elías Rafn varði vel í tvígang en Viktor Bjarki átti ekki skot á markið.
Elías Rafn Ólafsson hélt hreinu og fagnaði 2-1 sigri með Midtjylland gegn FC Kaupmannahöfn, liði Viktors Bjarka Daðasonar, í 19. umferð dönsku úrvalsdeildarinnar.

Danska deildin var að byrja aftur eftir vetrarfrí og Viktor Bjarki var í byrjunarliði FCK en komst lítið í snertingu við boltann.

Eina marktilraun Viktors var í fyrri hálfleik þegar skalli hans eftir hornspyrnu fór í varnarmann og aftur fyrir markið.

Heilt yfir voru heimamenn Midtjylland hættulegri og þeir uppskáru tvö mörk með skömmu millibili undir lok leiks.

Aral Simsir skoraði á 83. mínútu og Victor Bak Jensen skoraði svo á 85. mínútu.

Mohamed Elyounoussi minnkaði muninn fyrir FCK undir blálok leiksins en þá var orðið of seint. 

Liðin voru tvö í toppbaráttunni á síðasta tímabili en ríkjandi meistarar FCK hafa átt í erfiðleikum og sitja í fimmta sæti deildarinnar. Midtjylland er hins vegar í öðru sætinu, nú stigi á eftir toppliði AGF.

