Alma stolt af syninum

Lovísa Arnardóttir og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa
Alma er ánægð með listann og son sinn.
Alma Möller heilbrigðisráðherra segist stolt af syni sínum sem var í kvöld kjörinn oddviti. Hún segist aðallega hafa lagt honum lið í kosningabaráttu með því að passa dætur hans.

„Mér líst auðvitað ofboðslega vel á listann, þessi fjögur sæti. Þarna voru sex mjög sterkir og góðir frambjóðendur og þetta er niðurstaðan. Auðvitað er ég stolt af syni mínum sem nú er orðinn oddviti en hann er reyndar búinn að vera lengur í pólitík en ég,“ segir Alma Möller heilbrigðisráðherra en Jónas Már Torfason, sonur hennar, var í kvöld kjörinn oddviti Samfylkingar í Kópavogi.

Hún segir pólitíkina í genunum og hún hafi aðallega lagt honum lið síðustu vikurnar með því að passa tvíburadætur hans.

