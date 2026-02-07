Alma stolt af syninum Lovísa Arnardóttir og Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifa 7. febrúar 2026 18:41 Alma er ánægð með listann og son sinn. Vísir/Vilhelm Alma Möller heilbrigðisráðherra segist stolt af syni sínum sem var í kvöld kjörinn oddviti. Hún segist aðallega hafa lagt honum lið í kosningabaráttu með því að passa dætur hans. „Mér líst auðvitað ofboðslega vel á listann, þessi fjögur sæti. Þarna voru sex mjög sterkir og góðir frambjóðendur og þetta er niðurstaðan. Auðvitað er ég stolt af syni mínum sem nú er orðinn oddviti en hann er reyndar búinn að vera lengur í pólitík en ég,“ segir Alma Möller heilbrigðisráðherra en Jónas Már Torfason, sonur hennar, var í kvöld kjörinn oddviti Samfylkingar í Kópavogi. Hún segir pólitíkina í genunum og hún hafi aðallega lagt honum lið síðustu vikurnar með því að passa tvíburadætur hans. Samfylkingin Kópavogur Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Gerði leigusamning við krabbameinið Lífið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Lífið Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Lífið Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Lífið Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Lífið Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Lífið Drengurinn sem dó Lífið Alma stolt af syninum Lífið Vill 700 milljónir fyrir höllina Lífið „Ég er að heiðra litla Aron“ Tónlist Fleiri fréttir Söngvari 3 Doors Down látinn Vinnur við að búa hjá fólki þegar það er ekki heima Alma stolt af syninum Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Alan Carr á Íslandi „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Viðar Örn hefur störf á Sólheimum Geoff og Ásta Margrét nýtt par Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Vill 700 milljónir fyrir höllina Drengurinn sem dó Nakinn á kóræfingu Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Síðasti leynigesturinn opinberaður „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal X-ið bætir við sig Bolla Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ Sjá meira