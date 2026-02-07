Innlent

Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklu­braut

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Pilturinn lést í slysi á Miklubraut. 
Sautján ára gamli pilturinn sem lést í bílslysi á Miklubraut hét Patrekur Freyr Sveinsson. Hann var liðsmaður í U18 liði Skautafélags Reykjavíkur en félagið birtir í dag samúðarkveðjur til fjölskyldu Patreks.

Slysið varð rétt eftir klukkan ellefu á fimmtudagskvöld. Annar piltur í bílnum á sama aldri slasaðist töluvert. Er líðan hans eftir atvikum samkvæmt lögreglu.

Í tilkynningu sinni segir félagið að íshokkísamfélagið á Íslandi sé ekki fjölmennt en það sé þétt og að á stundum sem þessum standi allir saman sem eitt. Þrátt fyrir að vera harmi slegin og hjörtu allra brostin vegna fráfalls Patreks sé félagið ákveðið í að halda minningu hans á lofti. Segir að hugur allra sé hjá fjölskyldu piltsins.

„Patrekur eða Patti, eins og hann var jafnan kallaður, var hvers manns hugljúfi; frábær vinur og góður liðsfélagi. Hann hafði mikinn metnað fyrir íshokkííþróttinni og stefndi heilshugar að því að verða valinn í landslið Íslands. Með sínum einstaka karakter og ljúfmennsku snerti hann hjörtu okkar allra. Hans er og verður sárt saknað en minning hans mun lifa í hjörtum SR-fjölskyldunnar um ókomna tíð. Hann var einn af okkur.“

