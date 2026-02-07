Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Bjarki Sigurðsson skrifar 7. febrúar 2026 15:29 François Arnaud og Connor Storrie á tískusýningu í byrjun mánaðar. Getty/Phillip Faraone Connor Storrie og François Arnaud, leikararnir sem eru að gera allt vitlaust með stjörnuleik í kanadísku þáttunum Heated Rivalry, hafa sést nokkrum sinnum opinberlega saman síðustu vikur. Aðdáendur velta því fyrir sér hvort leikararnir séu í sambandi. Storrie og Arnaud leika báðir íshokkíleikmenn sem eru í leynilegum ástarsamböndum við aðra karlmenn. Persónur þeirra eru hins vegar ekki í sambandi hvor með öðrum. Persóna Storrie er í sambandi með öðrum íshokkíleikmanni og persóna Arnaud með safagerðarmanni. Þeir hafa síðustu vikur sést saman úti að borða og yfirgefa tískusýningu saman. Aðdáendur þáttanna eru þó ekki allir ánægðir með meint samband leikaranna og telja Storrie eiga að byrja í sambandi með leikaranum Hudson Williams, sem leikur ástmann hans í þáttunum. Hudson Williams leikur ástmann Connors Storrie í þáttunum.Getty/Andrej Ivanov Hollywood Kanada Bíó og sjónvarp Ástin og lífið Tengdar fréttir Heated Rivalry-stjörnur verða á Ólympíuleikunum Aðalleikarar geysivinsælu þáttanna Heated Rivalry hafa verið valdir sem formlegir kyndilberar Vetrarólympíuleikanna sem hefjast í febrúar. 22. janúar 2026 15:01 Mest lesið Gerði leigusamning við krabbameinið Lífið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Lífið Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Lífið Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Lífið Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Lífið Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Lífið Drengurinn sem dó Lífið „Ég er að heiðra litla Aron“ Tónlist Vill 700 milljónir fyrir höllina Lífið „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Lífið Fleiri fréttir Hitnar í kolunum hjá Heated Rivalry-stjörnum? Gerði leigusamning við krabbameinið Fréttatía vikunnar: Framsókn, Epstein-skjölin og Dagur Sig Tæplega 28 þúsund í mat á mánuði: „Hvar voru þið að svindla?“ Karlmennskan rís úr öskunni Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Alan Carr á Íslandi „Ungir drengir eru búnir að láta segja sér að þeir séu eitraðir“ Gummi Emil á leið í fæðubótarefnin Fannar og Vala keyptu fyrir 170 milljónir í Kjalarlandi Hefur verið 73 kíló í 55 ár en bætti aðeins á sig þegar bjórinn var leyfður Viðar Örn hefur störf á Sólheimum Geoff og Ásta Margrét nýtt par Prinsinn og prinsessan ætla að flytja heim á næsta ári Vill 700 milljónir fyrir höllina Drengurinn sem dó Nakinn á kóræfingu Laufey fékk sæta kveðju frá yngsta Grammy-verðlaunahafa sögunnar „Skýið er bleikt og við erum sannarlega enn þá á því skýi og í sjokki“ Síðasti leynigesturinn opinberaður „Hvernig ég er að gera þetta núna er ekki hægt til lengri tíma“ Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal X-ið bætir við sig Bolla Vaskir Valsmenn hressir á Hlíðarenda „Þetta er bara fjárhagslegt ofbeldi“ „Ekki er þetta uppáhaldslagið þitt?“ Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ „Þakklát fyrir að eiga stóran orkutank inni í litlum búk“ Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Sjá meira