Berglind Ósk Guðmundsdóttir, fyrrverandi þingmaður, er nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri. Berglind hlaut 51 prósent atkvæða gegn 46 prósentum Þórhalls Jónssonar varabæjarfulltrúa sem sóttist einnig eftir oddvitasætinu. Þrír skiluðu auðu.
Heimir Örn Árnason mun skipa annað sætið og Arna Rut Gunnarsdóttir það þriðja. Upphaflega ætlaði Heimir, oddviti flokksins í síðustu kosningum, einnig að sækjast eftir oddvitasætinu en hann og Berglind mynduðu síðar bandalag.
Við þetta bandalag var Þórhallur afar ósáttur og sakaði mótframbjóðendur sína um trúnaðarbrest. Berglind hafi áður gegnt stöðu formanns fulltrúaráðs sem tók ákvörðun um röðun á lista en svo ákveðið að segja af sér sem formaður og boðið sig fram til oddvita. Hún hafi svo myndað bandalag með Heimi án þess að ræða það við fulltrúaráð eða stjórnir flokksins á Akureyri.
Þórhallur hætti því við að bjóða sig fram í annað til þriðja sætið eins og hann ætlaði sér upphaflega og fór í oddvitaslaginn, þar sem hann laut naumlega í lægra haldi.
„Það er bara gríðarlega spennandi tækifæri og ég er þakklát fyrir traustið sem mér var sýnt í dag. Ég vona að við göngum samhent til kosninga í vor,“ segir Berglind í samtali við fréttastofu.
Samkvæmt upplýsingum frá kjörstjórn voru tvö hundruð manns á kjörskrá og greiddu 119 atkvæði. Berglind fékk 51 prósent af gildum atkvæðum og Þórhallur 46 prósent. Þrír skiluðu auðu.