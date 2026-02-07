Stjórnarmaður í Félagi akademískra starfsmanna við Bifröst segir vantrauststillögu gegn rektor skólans enn standa, þrátt fyrir að rektorinn segi niðurstöðu siðanefndar grundvöll sáttar í málinu. Hann er gagnrýninn á að siðanefnd hafi tekið málið fyrir en ekki vísað því frá.
Í gær hreinsaði siðanefnd Háskólans á Bifröst þrjá starfsmenn af öllum ásökunum um að hafa verið ranglega skráðir sem meðhöfundar að fræðigreinum. Í samtali við Ríkisútvarpið sagði Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor skólans, niðurstöðuna sigur fyrir alla og grundvöll að sátt í málinu.
Þegar málið kom upp lýsti Félag akademískra starfsmanna við skólann yfir vantrausti á Margréti. Njörður Sigurjónsson, prófessor við háskólann og stjórnarmaður í félaginu, segist enn standa við vantraustið.
„Í raun og veru hefur þetta mál aldrei snúist um niðurstöðu þessa ferlis hjá siðanefndinni, hver sem hún kynni að vera. Það var algjörlega ljóst fyrir okkur að það stæði ekki steinn yfir steini í þessari kæru og málsmeðferð. Eftir standa vinnubrögðin í kringum kærurnar og það hvernig yfirmenn okkar, okkar nánasta samstarfsfólk, fara í að kæra undirmenn sína til siðanefndar fyrir mjög langsóttar og óljósar sakir. Það er enn þá erfitt að átta sig á því hvað fólki gekk til,“ segir Njörður.
Hann er gagnrýninn á að siðanefndin hafi tekið málið fyrir en ekki vísað því frá.
„Þetta er fyrst og fremst sorglegt. Að þetta hafi farið í þetta ferli og bara undarlegt að siðanefndin skuli horfa á það sem sitt hlutverk að garfa í þessu máli og taka það áfram,“ segir Njörður.
Niðurstaðan sé hjálpleg að því leytinu til að starfsmennirnir séu hreinsaðir af öllum ásökunum.
„Þetta er algjörlega ómögulegt ástand fyrir okkur að vinna í. Við getum ekki unnið í umhverfi þar sem við megum eiga von á því að það sé hluti af gæðaferlum eða mannauðsmálum að fólk sé kært til siðanefndar skólans, það er algjörlega óheyrt,“ segir Njörður.