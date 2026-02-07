Aðalfundur Hestamannafélagsins Sleipnis og Sleipnishallarinnar ehf. á Selfossi var haldinn í vikunni. Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa undirrituðu Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Árborgar og Berglind Sveinsdóttir, formaður Sleipnis, nýjan fimm ára þjónustusamning milli Árborgar og félagsins. Samningurinn markar mikilvægt skref í áframhaldandi og öflugu samstarfi aðila.
Á fundinum voru einnig þrír félagsmenn sæmdir æðstu viðurkenningu félagsins, sem er „Heiðursfélagar Sleipnis” fyrir ómetanlegt og óeigingjarnt starf í þágu félagsins. Þau eru Þórdís Ólöf Viðarsdóttir, sem var formaður félagsins 2010–2012 og leiddi félagið þegar bygging reiðhallarinnar hófst og fór fram. Hún er í dag gjaldkeri reiðhallarnefndar og hefur sinnt reikningum, uppgjörum og ársskýrslum Sleipnishallar af mikilli nákvæmni og ábyrgð síðan 2016. Auk þess var hún gjaldkeri Sleipnis á árunum 2009-2010 og er ötull sjálfboðaliði í störfum félagsins.
Svo er það Guðmundur Árnason en umsögnin um hann er:
„Fyrirmynd í sjálfboðaliðastarfi og ávallt tilbúinn að leggja hönd á plóg í fjölbreyttum verkefnum á vegum félagsins. Hefur lagt til tæki og tól þegar þörf hefur verið á”.
Að síðustu eru það eiginkona Guðmundar, Ragna Gunnarsdóttir en umsögnin um hana er þessi:
„Mjög virk í nefndarstörfum, m.a. í skemmtinefnd, kvennakvölds- og kvennareiðsnefnd. Formaður reiðhallarnefndar og afar liðtæk í fjölbreyttu sjálfboðaliðastarfi. Veigrar sér aldrei við að leggja hönd á plóg þegar verkefni kalla”.
Auk þess hafa Guðmundur og Ragna stutt við félagið á ýmsan hátt í gegnum fyrirtæki sitt Baldvin & Þorvald um langt árabil.
Breytingar á stjórn
Solveig Pálmadóttir ákvað að gefa ekki kost á sér áfram í stjórn. Elísabet Sveinsdóttir, sem starfað hefur í aðalstjórn síðustu tvö ár, bauð sig ekki fram áfram í aðalstjórn en gaf kost á sér í varastjórn og var kjörin.
Formaður, Berglind Sveinsdóttir, og Bryndís Guðmundsdóttir buðu sig fram til áframhaldandi setu og voru báðar endurkjörnar. Tvö framboð bárust í aðalstjórn og voru Linda Björgvinsdóttir og Guðmundur Árnason kjörin.
Ný stjórn Sleipnis 2026 er svona:
Aðalstjórn:• Berglind Sveinsdóttir – formaður• Bryndís Guðmundsdóttir – meðstjórnandi• Anna Björg Níelsdóttir – meðstjórnandi• Linda Björgvinsdóttir – meðstjórnandi• Guðmundur Árnason – meðstjórnandi