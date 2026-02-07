Innlent

Þrír gerðir að heiðurs­fé­lögum Sleipnis á Sel­fossi

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Árborgar og Berglind Sveinsdóttir, formaður Sleipnis undirrituðu nýja samninginn.
Aðalfundur Hestamannafélagsins Sleipnis og Sleipnishallarinnar ehf. á Selfossi var haldinn í vikunni. Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa undirrituðu Bragi Bjarnason, bæjarstjóri Árborgar og Berglind Sveinsdóttir, formaður Sleipnis, nýjan fimm ára þjónustusamning milli Árborgar og félagsins. Samningurinn markar mikilvægt skref í áframhaldandi og öflugu samstarfi aðila.

Á fundinum voru einnig þrír félagsmenn sæmdir æðstu viðurkenningu félagsins, sem er „Heiðursfélagar Sleipnis” fyrir ómetanlegt og óeigingjarnt starf í þágu félagsins. Þau eru Þórdís Ólöf Viðarsdóttir, sem var formaður félagsins 2010–2012 og leiddi félagið þegar bygging reiðhallarinnar hófst og fór fram. Hún er í dag gjaldkeri reiðhallarnefndar og hefur sinnt reikningum, uppgjörum og ársskýrslum Sleipnishallar af mikilli nákvæmni og ábyrgð síðan 2016. Auk þess var hún gjaldkeri Sleipnis á árunum 2009-2010 og er ötull sjálfboðaliði í störfum félagsins.

 Svo er það Guðmundur Árnason en umsögnin um hann er:

„Fyrirmynd í sjálfboðaliðastarfi og ávallt tilbúinn að leggja hönd á plóg í fjölbreyttum verkefnum á vegum félagsins. Hefur lagt til tæki og tól þegar þörf hefur verið á”. 

Að síðustu eru það eiginkona Guðmundar, Ragna Gunnarsdóttir en umsögnin um hana er þessi:

„Mjög virk í nefndarstörfum, m.a. í skemmtinefnd, kvennakvölds- og kvennareiðsnefnd. Formaður reiðhallarnefndar og afar liðtæk í fjölbreyttu sjálfboðaliðastarfi. Veigrar sér aldrei við að leggja hönd á plóg þegar verkefni kalla”.

Auk þess hafa Guðmundur og Ragna stutt við félagið á ýmsan hátt í gegnum fyrirtæki sitt Baldvin & Þorvald um langt árabil.

Berglind Sveinsdóttir formaður ásamt Heiðursfélögum Sleipnis 2026 en það eru Guðmundur Árnason, Ragna Gunnarsdóttir og Þórdís Ólöf Viðarsdóttir.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Breytingar á stjórn

Solveig Pálmadóttir ákvað að gefa ekki kost á sér áfram í stjórn. Elísabet Sveinsdóttir, sem starfað hefur í aðalstjórn síðustu tvö ár, bauð sig ekki fram áfram í aðalstjórn en gaf kost á sér í varastjórn og var kjörin.

Formaður, Berglind Sveinsdóttir, og Bryndís Guðmundsdóttir buðu sig fram til áframhaldandi setu og voru báðar endurkjörnar. Tvö framboð bárust í aðalstjórn og voru Linda Björgvinsdóttir og Guðmundur Árnason kjörin.

Ný stjórn Sleipnis 2026 er svona:

Aðalstjórn:

• Berglind Sveinsdóttir – formaður

• Bryndís Guðmundsdóttir – meðstjórnandi

• Anna Björg Níelsdóttir – meðstjórnandi

• Linda Björgvinsdóttir – meðstjórnandi

• Guðmundur Árnason – meðstjórnandi

