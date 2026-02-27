Samkvæmt nýrri könnun Prósents á fylgi flokka er Samfylkingin með mesta fylgið, eða 30,1 prósent. Miðflokkurinn er þar næststærsti flokkurinn með 19,6 prósenta fylgi og Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn nánast með sama fylgi, 13,7 og 13,5.
Af þeim sem tóku afstöðu þá myndu 30,1 prósent kjósa Samfylkinguna, 19,6 prósent Miðflokkinn, 13,7 prósent Sjálfstæðisflokkinn, 13,5 prósent Viðreisn, 7,7 prósent Flokk fólksins, 5,9 prósent Framsóknarflokkinn, 3,6 prósent Pírata, 3,3 prósent Vinstri græn, 2,4 prósent Sósíalistaflokkinn og 0,2 prósent Lýðræðisflokkinn.
Niðurstöðurnar eru ólíkar þeim sem komu í könnun Maskínu fyrr í vikunni en þar var Samfylkingin með 27,2 prósenta fylgi, Miðflokkurinn með 19 prósenta fylgi og Sjálfstæðisflokkurinn með 16,2 prósenta fylgi.
Samkvæmt niðurstöðum er fylgi Samfylkingarinnar marktækt meira hjá konum en körlum, eða 34 prósent á móti 26 prósentum. Fylgi Miðflokksins er marktækt meira hjá körlum en konum, eða 25 prósent á móti 13 prósentum.
Þá segir að fylgi Viðreisnar sé marktækt meira hjá einstaklingum á aldrinum 35 til 54 ára en 65 ára og eldri og 25 til 34 ára. Fylgi Framsóknarflokksins er marktækt meira hjá 25 til 34 ára en 18 til 24 ára. Fylgi Flokks fólksins er marktækt meira hjá 55 ára og eldri en hjá þeim sem yngri eru. Fylgi Pírata er marktækt meira hjá 18–24 ára en hjá þeim sem eru 35 ára og eldri.
Niðurstöður eru einnig greindar eftir búsetu og samkvæmt því er fylgi Samfylkingarinnar marktækt meira hjá þeim sem búa í Reykjavík en hjá þeim sem búa í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur og á landsbyggðinni.
Fylgi Miðflokksins er marktækt meira hjá þeim sem búa í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur en hjá þeim sem búa á landsbyggðinni eða í Reykjavík. Fylgi Viðreisnar er marktækt meira hjá þeim sem búa í Reykjavík og nágrannasveitarfélögum en hjá þeim sem búa á landsbyggðinni.
Fylgi Flokks fólksins er marktækt meira á landsbyggðinni en í þeim sem búa í Reykjavík og í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur. Fylgi Framsóknarflokksins er marktækt meira hjá þeim sem búa á landsbyggðinni en í þeim sem búa í Reykjavík eða nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur. Fylgi Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs er marktækt meira í Reykjavík en í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur og fylgi Sósíalistaflokksins er marktækt meira í Reykjavík en í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur og á landsbyggðinni.
Gögnum var safnað frá 21. janúar til 16. febrúar 2026 í netkönnun meðal könnunarhóps Prósents. Úrtak var 3.900 og var svarhlutfall 50 prósent. Spurt var: Hvaða lista myndir þú kjósa ef gengið yrði til þingkosninga í dag?