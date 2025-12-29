Flokkarnir eru nú í óða önn að undirbúa framboðslista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar sem fara fram 16. maí á næsta ári. Björn Ingi Hrafnsson tekur fyrir að hann muni leiða lista Miðflokksins.
Mikil spenna ríkir um hverjir muni leiða listana í borginni og hvort takist að fella núverandi meirihluta sem Heiða Björk Hilmisdóttir, núverandi oddviti Samfylkingar og borgarstjóri, leiðir en auk Samfylkingar eru Vinstri græn, Sósíalistaflokkur Íslands, Píratar og Flokkur fólksins aðilar að meirihlutanum.
Háværar sögusagnir eru um að Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðarmaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar formanns Miðflokksins, muni leiða Miðflokkinn í komandi sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík. Honum hafi verið falið að finna kandídat og eftir að hafa leitað dyrum og dyngjum hafi böndin borist að honum sjálfum.
„Nei. Langt er síðan ég gaf þetta frá mér. En það koma alltaf sögur um þetta fyrir allar kosningar. Uppstillingarnefnd hefur þetta verkefni með höndum,“ segir Björn Ingi í samtali við Vísi.
Að sögn Björns Inga mun framboðslisti verða kynntur fljótlega á nýju ári, í lok janúar eða byrjun febrúar. Hann segist skilja það að fólk sé spennt fyrir því hvernig Miðflokkurinn stilli upp því flokkurinn hljóti að verða lykillinn að því hvernig og hvort skipt verði um meirihluta í Reykjavík. Og skoðanakannanir gefi tilefni til að ætla að svo geti orðið.
„Ég held að það sé lýðræðislega mikilvægt,“ segir Björn Ingi.
Hann svarar þeirri spurningu með já-i og nei-i, hvort hann komi ekki að þeirri vinnu sem er í gangi með að skipa á lista.
„Formaðurinn hefur aðkomu að því og ég er í þessu fyrir hann. Þannig að, já, ég hef fulla aðkomu að málinu. Línur eru að skýrast, það er verið að vinna að því að skipa flottan lista. En það er ekkert hægt að segja fyrr en þetta liggur fyrir.“