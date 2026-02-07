Hagsmunafulltrúi Nemendafélags Háskólans á Bifröst segir að fjöldi nemenda ætli ekki að hefja meistaranám við skólann á meðan núverandi ástand varir. Vantraustsyfirlýsing gagnvart rektor veki upp spurningar um hvort stjórnin forgangsraði hagsmunum einstaklings ofar velferð stofnunarinnar.
„Innan nemendahópsins ríkir nú mikill óróleiki. Margir hafa verulegar áhyggjur af námi sínu, námsframvindu og ekki síst virði háskólagráðu sinnar, en það óöryggi tengist beint þeim skaða sem orðspor skólans hefur hlotið í kjölfar nýlegra atburða. Staðan er orðin það alvarleg að rætt er af vaxandi þunga um úrsagnir og flutning í aðra skóla,“ segir Selma Klara Gunnarsdóttir, hagsmunafulltrúi Nemendafélags Háskólans á Bifröst, í skoðanagrein á Vísi.
Mikið hefur gengið á í Háskólanum á Bifröst undanfarnar vikur. Greint var frá því að Félag akademískra starfsmanna við Háskólann á Bifröst (FAB) hefði lýst yfir vantrausti á stjórnsýslu rektors skólans, Margrétar Jónsdóttur Njarðvík.
Vantrauststillagan var samþykkt eftir að í ljós kom að rektor, deildarforseti og rannsóknarstjóri notuðu gervigreindarforritið Claude til að meta réttmæti höfundarstöðu á vísindagreinum hjá akademískum starfsmönnum. Niðurstöður gervigreindarinnar voru síðan nýttar til að kæra þrjá starfsmenn til siðanefndar.
Seinna meir sagði Margrét að hún auk deildarforsetans og rannsóknarstjórans hefðu hafið athugun eftir athugasemd aðila sem nýtur nafnleyndar. Í gær ákvað siðanefnd háskólans að hreinsa starfsmennina þrjá af öllum ásökunum.
Selma Klara sakar stjórn skólans um að brjóta gegn siðareglum hans og spyr hvort hún forgangsraði hagsmunum einstaklinga ofar velferð stofnunarinnar í heild. Þá hafi orðræða stjórnarinnar verið ófullnægjandi. Fyrst um sinn hafi stjórnin lýst yfir fullu trausti til rektors en síðar tekið sjálf við sáttaferlinu.
Orð Margrétar í viðtali við Rúv í gær féllu einnig ekki í geðið. Þar ræddi Margrét niðurstöðu siðanefndar skólans sem hreinsaði starfsmennina þrjá af öllum sökum.
„Viðbrögð rektors við niðurstöðu siðanefndar í dag vekja jafnframt alvarlegar spurningar um dómgreind, ábyrgð og raunveruleikaskyn. Með því að lýsa niðurstöðunni sem „bestu mögulegu niðurstöðu“ og halda því fram að „allir vinni þegar enginn tapar“ er horft fram hjá þeirri staðreynd að vantrausti hefur þegar verið lýst yfir. Í slíku samhengi er augljóst að ekki vinna allir þótt enginn sé talinn brotlegur,“ segir Selma Klara.
Auk þess sem nemendur segjast íhuga flutning í aðra skóla, líkt og kom fram hér fyrir ofan, segir Selma Klara að fjölmargir grunnnemar ætli ekki að hefja meistaranám við skólann á meðan Margrét starfi þar.
„Sú ákvörðun byggir á brotnu trausti og þeirri sannfæringu að gæði námsins og virði gráðunnar séu í hættu. Þá sérstaklega má nefna þann augljósa tvískinnung í nálgun skólans er varðar gervigreind,“ segir hún.
Nemendur við Bifröst megi einungis nota gervigreind til stuðnings og ekki er mælt með því að taka mark á öllu sem hún skilar þar sem hana skortir meðal annars dómgreind og samhengi. Selma Klara telur það því þversagnarkennt að nýta gervigreindarmállíkan til að meta framlag sérfræðinga í ritrýndum fræðigreinum.
Selma Klara óskar eftir formlegu svari frá stjórn skólans innan viku þar sem brugðist er við athugasemdum hennar.
„Ég biðla til stjórnar skólans að sýna ábyrgð og endurskoða afstöðu sína. Það er lágmarkskrafa að hagur nemenda og kennara sé settur í forgrunn og að gripið sé til raunverulegra ráðstafana til að stöðva þá þróun sem nú á sér stað.“
Þá vill hún að nemendur séu upplýstir af hreinskilni um stöðu mála.
Margrét hefur ekki viljað tjá sig um málið.