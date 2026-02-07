Víða um land er hálka eða flughált. Flutningabílar sitja fastir á Þröskuldum.
Á vefsíðu Vegagerðarinnar, umferðin.is, segir að snjóþekja eða krapi sé víða á sunnanverðum Vestfjörðum og þæfingur í Penningsdal. Flughált er á Þröskuldum og sama er uppi á tengingnum í víða í Reykhólasveit. Unnið er að hálkuvörnum.
Á Þröskuldum sitji flutningabílar fastir og erfitt sé að komast fram hjá.
Á Norðurlandi og Norðausturlandi er hálka eða hálkublettir á flestum leiðum. Á austanverðu landinu er hálka eða snjóþekja á flestum leiðum en krapi í Reyðarfirði, Norðfirði og Fáskrúðsfirði. Ófært er um Öxi og Breiðdalsheiði.
Flughált er í Kjós en á Suður- og Suðvesturlandi er hálka eða hálkublettir víða.