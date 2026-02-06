Yfir áttatíu milljónir í starfslokasamninga og þar af þrettán vegna starfsloka Páls Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 6. febrúar 2026 15:17 Páll Vilhjálmsson hefur meðal annars þurft að svara fyrir ummæli sín fyrir rétti en var sýknaður. Vísir/Vilhelm Mennta- og barnamálaráðuneytið og undirstofnanir þess hafa á árunum 2018 til 2025 gert ellefu starfslokasamninga og nemur kostnaður vegna þeirra samtals 84,1 milljón króna. Munar þar langmestu um tvo starfslokasamninga sem ráðuneytið sjálft gerði árin 2023 og 2025 sem kostað hafa ráðuneytið samtals tæpar 45 milljónir. Þá gerði Fjölbrautaskólinn í Garðabæ einn starfslokasamning árið 2024 upp á 12,8 milljónir, en það er árið sem skólinn gerði starfslokasamning við Pál Vilhjálmsson framhaldsskólakennara sem rataði í fréttir á sínum tíma. Þetta má lesa úr svörum mennta- og barnamálaráðherra við fyrirspurn Karls Gauta Hjaltasonar, þingmanns Miðflokksins. Karl Gauti sendi sambærilega fyrirspurn um starfslokasamninga og kostnað vegna þeirra á öll ráðuneyti og hafa svör jafnt og þétt verið að berast. Þegar hefur Vísir greint frá svörum átta annarra ráðuneyta, en samtals hefur kostnaður þeirra níu ráðuneyta sem þegar hafa svarað og undirstofnana þeirra numið um 997 milljónum á umræddu tímabili. Nú þegar svör hafa borist frá öllum ráðherrum nema forsætisráðherra og heilbrigðisráðherra er kostnaðurinn samtals farinn að nálgast einn milljarð. Dýrustu starfslokasamningarnir hjá ráðuneytinu sjálfu Lesa má úr svari mennta- og barnamálaráðherra að tveir starfslokasamningar hafa á undanförnum átta árum verið gerðir í ráðuneytinu sjálfu, annars vegar einn upp á 18,2 milljónir og annar upp á 26,7. Þá hafa verið gerðir níu starfslokasamningar hjá undirstofnunum ráðuneytisins. Þar á meðal er einn starfslokasamningur hjá Barna- og fjölskyldustofu frá árinu 2022, en kostnaður vegna hans nam 11,5 milljónum króna. Þá hafa fimm menntaskólar gert starfslokasamninga á tímabilinu, það eru Borgarholtsskóli, Fjölbrautarskólinn í Garðabæ, Flensborgarskólinn, Menntaskólinn í Kópavogi og Menntaskólinn við Sund. Kostnaður vegna starfslokasamninga hjá umræddum menntaskólum hefur í flestum tilfellum numið innan við fjórum milljónum, og í fjórum tilfellum innan við milljón. Kostnaður vegna eins starfslokasamnings sker sig þó úr. Það er hjá Fjölbrautaskólanum í Garðabæ, FG, sem lesa má úr svörum ráðherra að hafi gert einn starfslokasamning á árinu 2024 sem kostaði skólann 12,8 milljónir. Bloggfærslur Páls sem féllu í grýttan jarðveg Í júní árið 2024 voru sagðar fréttir af því að „einn umdeildasti kennari landsins“ hafi látið af störfum. Það var Páll Vilhjálmsson, sem var framhaldskólakennari í FG, sem hætti störfum eftir að samkomulag náðist milli hans og Kristins Þorsteinssonar skólameistara skólans. Áður höfðu meðal annars þrjátíu kennarar og starfsfólk við skólann lýst andstöðu við málflutning Páls Vilhjálmssonar sem hann hafði haft uppi á bloggsíðu sinni. Skólastjóri sagði skrif Páls hafa valdið skólanum tjóni og kennari sagði skrifin hafa áhrif á andrúmsloftið á kennarastofunni. Þá rötuðu ummæli Páls sem hann hafði látið falla um fréttamanninn Helga Seljan einnig í fréttir og þótti sumum nóg um. Í viðtali við Vísi sumarið 2024 sagði Páll að upp hafi komið nokkur mál sem ógnað hafi starfsöryggi hans. „Ég bloggaði að transhugmyndafræðin byggði á ranghugmyndum og þá reis þetta sama wokeliðið upp og heimtaði að ég myndi missa vinnuna. Ég er íhaldssamur hægri maður. Við erum tveir við skólann, ég og húsvörðurinn. Skólastjóri er vinstri maður. Ég hef verið að snerta á málum sem vinstri menn bera fyrir brjósti og er hluti af þessari woke-hugmyndafræði. Og svo um byrlunar og símastuldsmál, sem margir hefðu viljað að ég hefði sleppt,“ sagði Páll meðal annars. Svör barna- og menntamálaráðherra byggja á gögnum fyrir árin 2018 til 2025 líkt og kallað var eftir í fyrirspurninni frá þingmanninum, en þess má geta að í janúar var ráðist í skipulagsbreytingar í ráðuneytinu og var sex starfsmönnum sagt upp í ráðuneytinu í tengslum við breytingarnar. Rekstur hins opinbera Kjaramál Stjórnsýsla Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Alþingi