Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklu­braut

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Árbæjarkirkja opnar dyr sínar í dag vegna slyssins alvarlega.
Boðað hefur verið til kyrrðarstundar í Árbæjarkirkju seinni partinn í dag vegna alvarlegs umferðarslyss sem varð á Miklubraut í gærkvöldi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Árbæjarkirkju.

Séra Þór Hauksson leiðir kyrrðarstundina og Guðmundur organisti leikur undir. Gestum gefst kostur á að tendra kerti í friði og hljóðri minningu. Stundin hefst klukkan fjögur og eru allir hjartanlega velkomnir.

Tilkynning um slysið barst lögreglu klukkan 23:18 í gærkvöldi eftir að bíl sem var ekið austur Miklubraut hafnaði á stólpa Vegagerðarinnar til móts við hús Hjálpræðishersins.

Einn var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans og lýsti lögregla slysinu sem mjög alvarlegu. Hún óskar eftir vitnum og myndefni frá aðdraganda slyssins. Lögregla hefur bent á að margir bílar séu búnir myndavélum og því viðbúið að einhverjir ökumenn búi yfir myndefni.

Vitni og þeir sem kunna að búa yfir slíku myndefni eru beðnir um að senda upplýsingar á netfangið abending@lrh.is og gefa þar upp bæði nafn sitt og símanúmer. Í framhaldinu verður haft samband við viðkomandi. Upplýsingum má einnig koma á framfæri í síma 444 1000.

