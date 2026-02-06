Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 6. febrúar 2026 12:54 Árbæjarkirkja opnar dyr sínar í dag vegna slyssins alvarlega. Árbæjarkirkja Boðað hefur verið til kyrrðarstundar í Árbæjarkirkju seinni partinn í dag vegna alvarlegs umferðarslyss sem varð á Miklubraut í gærkvöldi. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Árbæjarkirkju. Séra Þór Hauksson leiðir kyrrðarstundina og Guðmundur organisti leikur undir. Gestum gefst kostur á að tendra kerti í friði og hljóðri minningu. Stundin hefst klukkan fjögur og eru allir hjartanlega velkomnir. Tilkynning um slysið barst lögreglu klukkan 23:18 í gærkvöldi eftir að bíl sem var ekið austur Miklubraut hafnaði á stólpa Vegagerðarinnar til móts við hús Hjálpræðishersins. Einn var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans og lýsti lögregla slysinu sem mjög alvarlegu. Hún óskar eftir vitnum og myndefni frá aðdraganda slyssins. Lögregla hefur bent á að margir bílar séu búnir myndavélum og því viðbúið að einhverjir ökumenn búi yfir myndefni. Vitni og þeir sem kunna að búa yfir slíku myndefni eru beðnir um að senda upplýsingar á netfangið abending@lrh.is og gefa þar upp bæði nafn sitt og símanúmer. Í framhaldinu verður haft samband við viðkomandi. Upplýsingum má einnig koma á framfæri í síma 444 1000. Reykjavík Lögreglumál Samgönguslys Tengdar fréttir Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir umferðarslys sem varð á Miklubraut mjög alvarlegt. Hún óskar eftir vitnum og myndefni frá aðdraganda slyssins. 6. febrúar 2026 08:34 Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Fjöldi viðbragðsaðila var ræstur út vegna alvarlegs bílslyss á Miklubraut í Reykjavík í gærkvöldi, þar sem einn bíll virtist hafa hafnað ofan á vegriði. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu nú í morgunsárið var einn fluttur á sjúkrahús og ein bifreið tjónuð. 5. febrúar 2026 23:29 Mest lesið Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum Innlent Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður Innlent Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Innlent Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Innlent Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Innlent Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Erlent Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Innlent Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Innlent Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Erlent Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Innlent Fleiri fréttir Sautján ára piltur lést í bílslysi á Miklubraut Opna dyr sínar vegna slyssins á Miklubraut Bakkakot rannsakað og mönnunum boðin áfallaaðstoð „Eftirlit sveitarfélaga með fósturbörnum er brotið“ Níu Íslendingar um borð í flugvél sem hafnaði úti á grasi Rannsókn áfram í fullum gangi þrátt fyrir úrskurðina Fullyrðir að eftirlit með fósturbörnum sé brotið Ekki sé lögboðið eftirlit með fimmtungi fósturbarna Biggi lögga lamaður eftir að ofbeldi var borið upp á hann Vægur dómur fyrir að áreita átta stúlkur: „Mér er slétt sama um aldursmun“ Ragnheiður nýr forseti LUF Snjór á Hellisheiðinni Risa framkvæmd við Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi Slysið á Miklubraut „mjög alvarlegt“ og óskað eftir vitnum „Flókið að koma saman framboði með fjóra flokka“ Ölvun og þjófnaðir Sendi rangt skjal á dómarann og nú þarf að flytja málið upp á nýtt Slys á Miklubraut: Einn fluttur á sjúkrahús og einn bíll tjónaður „Gamlar“ kempur kenndu bridge á Laugarvatni Mátti ekki kalla Samtökin '78 „hagsmunasamtök barnaníðinga“ Aldrei eins lítið í læknum og fuglunum er tekið að fækka Sorglegt að sonurinn sé aðeins tala á blaði Skjálftahrina í Mýrdalsjökli „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Þurfa aftur að rannsaka mál tveggja barna á Múlaborg Sorglegt að vera einungis tala á blaði Konur í Framsókn sjá að sér Stjórnin treystir Margréti Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Sjá meira