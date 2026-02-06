Innlent

Bakka­kot rann­sakað og mönnunum boðin áfallaaðstoð

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Kristrún sat fyrir svörum eftir ríkisstjórnarfund í morgun.
Vísir/Bjarni

Málefni Bakkakots voru rædd á ríkisstjórnarfundi í morgun og minnisblöð lögð fram frá þremur ráðuneytum, forsætismálaráðuneytinu, dómsmálaráðuneytinu og mennta- og barnamálaráðuneytinu, lögð fram.

Ríkisstjórnin ákvað að grípa strax til fjögurra aðgerða, meðal annars að rannsaka stöðu vistbarna á Bakkakoti og að bjóða þeim aðilum sem þar voru vistaðir sálfræði- og áfallaaðstoð.

„Í þriðja lagi að það verði gerð sérstök úttekt á stöðu fósturbarna hér á landi,“ sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. 

„Eins líka stöðu eftirlits, hvað fósturbörn varðar. Og síðan í fjórða lagi þurfum við að huga almennt að sanngirnisbótakerfinu, sem hefur eðlilega komið upp í umræðu í tengslum við þetta mál. En líka fjölda annarra mála. Við þurfum að kortleggja það betur, sanngirnisbætur. Það var vinna í gangi á sínum tíma inni í nokkrum ráðuneytum og við stefnum að því, eins og sakir standa, að leggja fram frumvarp í haust,“ sagði forsætisráðherra.

Hún sagði engar kröfur hafa borist forsætisráðuneytinu en að hún vissi til þess að fleiri en þeir sem hefðu þegar stigið fram hefðu sett sig í samband við lögmenn. Þá gæti hún ekki tjáð sig um mögulegar sanngirnisbætur á þessu stigi málsins, það væri ekki forgangsmál.

„Við erum að horfa heildrænt á kerfið. Við erum meðvituð um að grípa þessa einstaklinga, varðandi þetta mál, strax varðandi áfallaaðstoð og meðferð. Og síðan auðvitað að senda skýr skilaboð varðandi að aðstæður verði rannsakaðar.“

Málið væri flókið og viðkvæmt.

Kristrún sagði að skýrustu skilaboðin sem hún hefði fengið á fundi með þolendum í gær hefðu verið þau að það væri gríðarlega mikilvægt að þeir sem kæmu að úttekt málsins væri treyst. 

„Það auðvitað situr með þessum einstaklingum, eins og víða annars staðar í svona málum, að þeim hafi ekki verið treyst; þeim hafi ekki verið trúað. Þannig að það skiptir aðalmáli að við pössum upp á það.“

Kristrún sagði fundinn sem hún átti með þremur þolendum í gær hafa verið átakanlegan. „Það sem situr eftir er þessi tilfinning að börn, í langan tíma, ungmenni og síðan fullburða einstaklingar hafi ekki fengið viðurkenningu á því að á þeim hafi verið brotið. Og það er auðvitað þyngra en tárum taki. Ég held að það skipti alveg rosalega miklu máli, og það var mikið um það rætt í ríkisstjórn af hálfu allra aðila, að það verður að hlusta á börn.“

Hún sagði skilaboðin sem menn tækju með sér þau að það verði að trúa einstaklingum í tilvikum sem þessum.

Fréttin verður uppfærð.

