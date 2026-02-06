Ölvun og þjófnaðir

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu stóð í nokkrum málum í gærkvöldi og nótt þar sem áfengisneysla kom við sögu og ók meðal annars tveimur einstaklingum heim sökum ölvunar, í tveimur aðskildum atvikum. Þá fór hún tvívegis í útkall vegna sama ölvaða einstaklingsins sem var að vera til vandræða.
Lögregla kemur stuttlega inn á umferðarslysið á Miklubraut í gærkvöldi í yfirliti sínu yfir verkefni næturinnar, þar sem hún segir að slys hafi orðið á fólki og málið sé í rannsókn. Frekari upplýsingar er hins vegar ekki að finna í yfirlitinu.
Þar segir hins vegar frá slysi þar sem knapi féll af baki og öðru umferðaróhappi, þar sem engan sakaði.
Lögreglu bárust tvær aðstoðarbeiðnir á vaktinni vegna þjófnaða úr matvöruverslun og þá var tilkynnt um eld í ruslatunnu. Lögregla var einnig kölluð til vegna einstaklings sem var sagður vera að ganga í veg fyrir umferð og vegna slagsmála fyrir utan ölhús en enginn var á vettvangi þegar lögreglu bar að garði.
Einn var handtekinn grunaður um þjófnað, húsbrot og vörslu fíkniefna. Þá var tilkynnt um mannlausa og töluvert tjónaða bifreið utan vegar og er það mál í rannsókn.