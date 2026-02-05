Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Agnar Már Másson skrifar 5. febrúar 2026 18:49 Jón Þór Dagbjartsson (til hægri) ásamt Hlyni Jónssyni verjanda sínum. Landsréttur hefur þyngt dóm yfir Jóni Þór Dagbjartssyni og gert honum að sæta fangelsi í sjö ár, frekar en sex, fyrir grófa líkamsárás og tilraun til manndráps. Landsréttur taldi það hafið yfir skynsamlegan vafa að Jón hefði ætlað sér að svipta fyrrverandi sambýliskonu sína lífi. Í júní 2025 dæmdi héraðsdómur Austurlands Jón Þór í sex ára fangelsi í Vopnafjarðarmálinu svokallaða, fyrir grófa árás á fyrrverandi sambýliskonu sína á Vopnafirði í október í 2024. Þar hafði hann verið ákærður fyrir tilraun til manndráps með því að hafa veist að konunni, Hafdísi Báru Óskarsdóttur, með litlum járnkarli, reynt að stinga hana og síðan kyrkja. Hann var jafnframt ákærður fyrir húsbrot og kynferðislega áreitni á sama heimili fáeinum dögum fyrir árásina. Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar í samræmi við yfirlýsingu Jóns Þórs um áfrýjun. Fyrir Landsrétti voru gögn málsins endurflutt, svo sem upptökur af vitnaframburði en einnig upptökur af símtölum við Neyðarlínuna. Í símtalsupptöku frá Neyðarlínunni mátti heyra Jón segjast hafa ætlað sér að „kála henni“. Nú hefur Landsréttur þyngt fangelsisdóminn yfir Jóni um eitt ár, þar sem rétturinn komst að þeirri niðurstöðu að það væri hafið yfir skynsamlegan vafa að Jón hefði haft beinan ásetning til að svipta Hafdísi lífi. Í héraði var Jón Þór dæmdur til að greiða fyrrverandi sambýliskonu sinni 3,1 milljón króna í miskabætur og rúmlega 15 milljónir í sakarkostnað. Ofbeldi á Vopnafirði Vopnafjörður Kynbundið ofbeldi Mest lesið Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Innlent Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Innlent Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Innlent Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Innlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Innlent Brast í grát fyrir dómi: „Ég er þekktur fyrir að vera sonur mömmu“ Erlent Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Erlent Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Innlent Starfsfólk á flótta og traustið horfið Innlent Fleiri fréttir „Við sáum það að þetta hreyfði við forsætisráðherra“ Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana Þurfa aftur að rannsaka mál tveggja barna á Múlaborg Sorglegt að vera einungis tala á blaði Konur í Framsókn sjá að sér Stjórnin treystir Margréti Enginn rökstuddur grunur um að önnur konan hafi brotið af sér Skila af sér breyttri Reykjavíkurleið í febrúar Framsóknarmenn takast hart á að tjaldabaki Mikil mótstaða íbúa á hitafundi um flutning kaffistofunnar Saka stjórnina um „óskhyggju, afneitun og ímyndaðan veruleika“ Grautfúl Kristrún og Vetrarhátíð hefst í kvöld Tíu tilkynnt um veikindi eftir að hafa borðað mat frá Vitatorgi Afturkalla endurvigtunarleyfi Brims vegna „stórfellds gáleysis“ Fimm prósent atvinnuleysi í lok árs 2025 Samningaviðræðum slitið og áframhaldandi samstarf Í-listans úr sögunni Margir sem þurfa að horfa eða hlusta til að sofna Úr fjölmiðlum í dýraverndarmál Fær áfram tæpa hálfa milljón en staðgengillinn ekkert Stíga fram á Facebook, fordæma rektor og segja nóg komið Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Þyrla sótti skipverja sem fékk slitinn vír í bringuna Starfsfólk á flótta og traustið horfið Maður með leiðindi reyndist eftirlýstur af lögreglu Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Óheppileg tímasetning Sjá meira