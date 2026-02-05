Innlent

Fór ekki á milli mála að Jón Þór ætlaði að drepa hana

Agnar Már Másson skrifar
Jón Þór Dagbjartsson (til hægri) ásamt Hlyni Jónssyni verjanda sínum.

Landsréttur hefur þyngt dóm yfir Jóni Þór Dagbjartssyni og gert honum að sæta fangelsi í sjö ár, frekar en sex, fyrir grófa líkamsárás og tilraun til manndráps. Landsréttur taldi það hafið yfir skynsamlegan vafa að Jón hefði ætlað sér að svipta fyrrverandi sambýliskonu sína lífi.

Í júní 2025 dæmdi héraðsdómur Austurlands Jón Þór í sex ára fangelsi í Vopnafjarðarmálinu svokallaða, fyrir grófa árás á fyrrverandi sambýliskonu sína á Vopnafirði í október í 2024. Þar hafði hann verið ákærður fyrir tilraun til manndráps með því að hafa veist að konunni, Hafdísi Báru Óskarsdóttur, með litlum járnkarli, reynt að stinga hana og síðan kyrkja. 

Hann var jafnframt ákærður fyrir húsbrot og kynferðislega áreitni á sama heimili fáeinum dögum fyrir árásina.

Ríkissaksóknari skaut málinu til Landsréttar í samræmi við yfirlýsingu Jóns Þórs um áfrýjun. Fyrir Landsrétti voru gögn málsins endurflutt, svo sem upptökur af vitnaframburði en einnig upptökur af símtölum við Neyðarlínuna. Í símtalsupptöku frá Neyðarlínunni mátti heyra Jón segjast hafa ætlað sér að „kála henni“.

Nú hefur Landsréttur þyngt fangelsisdóminn yfir Jóni um eitt ár, þar sem rétturinn komst að þeirri niðurstöðu að það væri hafið yfir skynsamlegan vafa að Jón hefði haft beinan ásetning til að svipta Hafdísi lífi. 

Í héraði var Jón Þór dæmdur til að greiða fyrrverandi sambýliskonu sinni 3,1 milljón króna í miskabætur og rúmlega 15 milljónir í sakarkostnað.

