Það var líf og fjör í Menntaskólanum að Laugarvatni í vikunni þegar nemendur fengu nokkra fyrrverandi nemendur, sem voru meðal annars í skólanum fyrir 50 árum til að koma í heimsókn og kenna núverandi nemendum að spila bridge. Uppátækið vakti mikla athygli og höfðu nemendurnir ekki síður gaman af því en „gömlu“ bridgespilararnir.
Í dag eru tæplega 160 nemendur í Menntaskólanum að Laugarvatni þar sem um 60 prósent nemenda eru stelpur og 40 prósent strákar. Bridge var mikið spilað í skólanum á árum áður en um aldamótin datt áhugi nemenda nánast alveg niður og spilið hefur varla verið spilað í skólanum síðan þá. Það þótti því frábært að fá gömlu bridgekempurnar til að koma í skólann til að kenna áhugasömum nemendum þetta skemmtilega spil en Laugvetningurinn Guðmundur Birkir fór fyrir hópnum.
„Við eldri ML- ingar höfum áhyggjur af því að þau kunni ekki nóg í bridge hérna í Menntaskólanum, þau séu bara að syngja og í símanum náttúrulega,” segir Guðmundur hlæjandi.
Þannig að þið eruð allir svona gamlar briddgekempur?
„Heldur betur og það var alveg rosalegur áhugi á bridge allar götur frá því að skólinn var nánast stofnaður. Svo ætlum við að bjóða þeim að vera með námskeið á þeirra opnu dögum, sem heitir Dagamunur núna í mars og halda áfram með kennsluna,” segir Guðmundur Birkir.
Og nemendur voru ánægðir með framtakið, sem Guðmundur Birkir og ML-sveitin hans sýndu með því að mæta í skólann með kennsluna.
„Okkur finnst þetta bara mjög skemmtilegt og góð tilbreyting. Nemendur kunna almennt ekki að spila bridge, við erum bara að læra,” segir Aðalheiður Sif Guðjónsdóttir, varastallari skólans.
Og Menntaskólinn að Laugarvatni, hvernig skóli er hann?
„Þetta er bara besti skólinn á landinu,” segir Aðalheiður án þess að hugsa sig um.
„Þetta er geggjað en þetta er í fyrsta sinn, sem ég spila bridge og þrátt fyrir að pabbi minn sé búinn að reyna að útskýra þetta fyrir mér þá hef ég aldrei náð þessu,” segir Allan Hólm Rúnarsson, nemandi við skólann alsæll með kennsluna.
