Orri Steinn Óskarsson tryggði í gær Real Sociedad sæti í undanúrslitum spænska konungsbikarsins þegar hann tryggði liðinu 3-2 útisigur á Alavés með marki tíu mínútum fyrir leikslok.
Íslenski landsliðsframherjinn er að komast aftur af stað eftir langa fjarveru vegna meiðsla.
Orri Steinn kom inn á sem varamaður á 74. mínútu þegar Real Sociedad var 2-1 undir í leiknum. Gonçalo Guedes jafnaði metin tveimur mínútum síðar og innan sex mínútna var Orri búinn að koma sínu liði yfir. Það reyndist síðan vera sigurmarkið í leiknum.
Þetta var smá uppreisn æru fyrir Orra því í sextán liða úrslitunum var hann tekinn af velli mínútu eftir að honum var skipt inn á völlinn en það kom til vegna þess að meiðsli tóku sig upp að nýju. Nú var Orri aftur á móti tilbúinn og hann var fljótur að minna á sig og mikilvægi sitt fyrir Baskafélagið.
Þetta var jafnframt fyrsta mark hans fyrir Real Sociedad í 165 daga eða síðan að hann skoraði á móti Espanyol í deildarleik 24. ágúst á síðasta ári.
Eftir leikinn tók Orri Steinn upp stutta kveðju til stuðningsmanna Real Sociedad þar sem hann talaði á spænsku. Okkar maður er greinilega að reyna að læra spænskuna.
Real Sociedad var mjög ánægt með hetjuna sína og skrifaði við myndbandið „Don Orri Steinn Óskarsson“ eins og sjá má hér fyrir neðan.
9️⃣ Don Orri Steinn Óskarsson ⭐️ pic.twitter.com/FKPk8f5KHH— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 4, 2026
