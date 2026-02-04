Hreindýratarfur kostar liðlega 240 þúsund krónur – svo er allt hitt Jakob Bjarnar skrifar 4. febrúar 2026 14:34 Hreindýrahópur á vetrarbeit. Jóhann Páll hefur ákveðið, að fenginni ráðgjöf frá Náttúruverndarstofnun, að kvótinn í ár verði 936 dýr. vísir/getty Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur ákveðið veiðiheimildir til hreindýraveiða fyrir árið 2026. Kvótinn, sem er gefinn út að fengnum tillögum frá Náttúruverndarstofnun, er nú 936 dýr; 499 kýr og 437 tarfar. Þetta er nokkur aukning frá í fyrra en þá var veiðikvótinn 665 dýr en þá voru óvenju fá leyfi gefin út. Svo dæmi sé tekið var hreindýrakvótinn fyrir 2021, 1220 dýr. Sumarstofn hreindýra er áætlaður fimm þúsund dýr. Í fyrra var hann talinn vera um fjögur þúsund þannig að stofninn er að braggast. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Náttúruverndarstofnunar. Veiðitími tarfa er frá 15. júlí til 15. september en veiðitími kúa er frá 1. ágúst til 20. september. „Heimildirnar eru veittar með fyrirvara um að ekki verði verulegar breytingar á stofnstærð fram að veiðum sem kalli á endurskoðun veiðiheimilda,“ segir í tilkynningunni. Þar kemur jafnframt fram að veiðileyfi fyrir tarf er 241.600 kr. en 137.700 kr. fyrir kú. Þetta mun vera vísitöluhækkun en víst er að kostnaður við að veiða tarf til að mynda er orðinn verulegur. Fyrir utan leyfið þarf veiðimaður að greiða hreindýraleiðsögumanni, eldsneyti á bifreið sína á veiðislóð, kostnað við að taka skotleyfi og þá kostnað við skot og riffil, ferðakostnað, gistingu, uppihald, kjötiðnaðarmanni við að gera að dýrinu og svo að endingu flutningskostnað við að fá dýrið heim. Misjafnt er vitaskuld hversu mikið hver og einn þarf að borga fyrir hvern lið um sig en gróft áætlað má reikna kostnaðinn upp í kringum 600 þúsund krónur. Eins gott er fyrir veiðimenn að veiðarnar gangi greiðlega fyrir sig. Skotveiði Stjórnsýsla Neytendur Mest lesið Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Innlent Fyrstur til að rjúfa 800 milljarða dala múrinn Erlent Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Innlent Nafnlaus ábending upphaf skoðunar á starfsmönnum Bifrastar Innlent Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Innlent Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Erlent „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Innlent Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Innlent Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Innlent Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári Innlent Fleiri fréttir Snúist ekki um að íbúar vilji ekki „fólk úr lægri stéttum“ í hverfið Yfir 60 leikskólastjórar komnir með nóg Hreindýratarfur kostar liðlega 240 þúsund krónur – svo er allt hitt Nafnlaus ábending upphaf skoðunar á starfsmönnum Bifrastar Enginn látist á þessu eða síðasta ári af völdum berkla Án rennandi vatns í á annan sólarhring Skapi óöryggi þegar lögregla sé allt í einu mætt á svæðið Fara ekki fram á gæsluvarðhald vegna slagsmála Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Læknar kalla eftir sérstakri nefnd til að rannsaka alvarleg atvik Vara við svikasímtölum í nafni Sigríðar Bjarkar Breytingar hjá Viðreisn eftir afsögn Guðbrands Símafrí í grunnskólum Kópavogs Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Þjóðin klofin gagnvart ESB og fylgi við NATO á hreyfingu Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Stefna á flotgufu að norrænni fyrirmynd Eldri þjóð þýðir öðruvísi húsnæði Tveggja turna tal í Reykjavík Tillaga um „hlaðborð lausna“ felld Krúnan sjálf gæti verið í hættu vegna hneykslismála Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Sérsveitin brást við slagsmálum á Selfossi: „Í það minnsta kylfa notuð“ Telja eðlilegt að gusurnar greiði gjald Rannsókn hófst eftir tilkynningu starfsmanns Rannsókn á andlátinu hófst eftir tilkynningu starfsmanns Sjá meira