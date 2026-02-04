Innlent

Hreindýratarfur kostar lið­lega 240 þúsund krónur – svo er allt hitt

Jakob Bjarnar skrifar
Hreindýrahópur á vetrarbeit. Jóhann Páll hefur ákveðið, að fenginni ráðgjöf frá Náttúruverndarstofnun, að kvótinn í ár verði 936 dýr.
Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra hefur ákveðið veiðiheimildir til hreindýraveiða fyrir árið 2026. Kvótinn, sem er gefinn út að fengnum tillögum frá Náttúruverndarstofnun, er nú 936 dýr; 499 kýr og 437 tarfar.

Þetta er nokkur aukning frá í fyrra en þá var veiðikvótinn 665 dýr en þá voru óvenju fá leyfi gefin út. Svo dæmi sé tekið var hreindýrakvótinn fyrir 2021, 1220 dýr.

 Sumarstofn hreindýra er áætlaður fimm þúsund dýr. Í fyrra var hann talinn vera um fjögur þúsund þannig að stofninn er að braggast.

Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Náttúruverndarstofnunar. Veiðitími tarfa er frá 15. júlí til 15. september en veiðitími kúa er frá 1. ágúst til 20. september. „Heimildirnar eru veittar með fyrirvara um að ekki verði verulegar breytingar á stofnstærð fram að veiðum sem kalli á endurskoðun veiðiheimilda,“ segir í tilkynningunni.

Þar kemur jafnframt fram að veiðileyfi fyrir tarf er 241.600 kr. en 137.700 kr. fyrir kú. Þetta mun vera vísitöluhækkun en víst er að kostnaður við að veiða tarf til að mynda er orðinn verulegur.

Fyrir utan leyfið þarf veiðimaður að greiða hreindýraleiðsögumanni, eldsneyti á bifreið sína á veiðislóð, kostnað við að taka skotleyfi og þá kostnað við skot og riffil, ferðakostnað, gistingu, uppihald, kjötiðnaðarmanni við að gera að dýrinu og svo að endingu flutningskostnað við að fá dýrið heim. 

Misjafnt er vitaskuld hversu mikið hver og einn þarf að borga fyrir hvern lið um sig en gróft áætlað má reikna kostnaðinn upp í kringum 600 þúsund krónur. Eins gott er fyrir veiðimenn að veiðarnar gangi greiðlega fyrir sig.

