Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Lovísa Arnardóttir skrifar 4. febrúar 2026 11:39 Jón Gunnar segir lögreglu í skýrslutökum og gagnaöflun. Vísir/Ívar Fannar Jón Gunnar Þórhallsson, yfirlögregluþjónn Lögreglunnar á Suðurlandi, segir enn skýrslutökur vegna andláts konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum. Landsréttur hefur ekki úrskurðað um gæsluvarðhaldskröfu lögreglunnar en farið var fram á gæsluvarðhald tveggja starfsmanna en því hafnað í héraðsdómi. Farið var fram á gæsluvarðhald yfir tveimur starfsmönnum hjúkrunarheimilisins vegna rannsóknarhagsmuna en samkvæmt heimildum fréttastofu gegnir annar starfsmaðurinn stjórnunarstöðu á hjúkrunarheimilinu. „Við höfum kært niðurstöðuna og höldum kröfunni til streitu," segir Jón Gunnar í samtali við fréttastofu. Hann segir lögreglu sinna skýrslutökum í dag og að það sé full vinna í gangi. „Það er enn mikil gagnaöflun í gangi og talsvert af skýrslum, auðvitað skýrist myndin alltaf betur og betur en það er nokkur vinna eftir," segir hann. Tilkynning frá starfsmanni Samkvæmt heimildum fréttastofu hóf lögreglan rannsókn á andlátinu eftir tilkynningu frá öðrum starfsmanni hjúkrunarheimilisins í kjölfar lyfjagjafar. Samkvæmt heimildum Vísis lést konan á miðvikudag í síðustu viku eftir að hafa þegið líknandi meðferð á hjúkrunarheimilinu um nokkurt skeið. Rannsókn lögreglu hófst á laugardag en á sunnudag óskaði ríkissaksóknari eftir því við Lögregluna á Suðurlandi að hún tæki yfir rannsóknina af kollegum sínum í Vestmannaeyjum vegna tengsla laganna varðar í Eyjum við hina látnu. Samkvæmt heimildum fréttastofu grunaði fjölskyldu konunnar ekki að andlátið gæti hafa borið að með saknæmum hætti fyrr en lögreglan hafði skyndilega samband um helgina. Útför var áætluð síðar í vikunni en jarðneskar leifar konunnar voru fluttar upp á meginlandið í gær til krufningar.