Stuðningur þjóðarinnar við veru Íslands í Atlantshafsbandalaginu hefur aukist frá því í fyrra en ríflega 78% segjast hlynnt aðild Íslands að bandalaginu. Nokkur hreyfing er einnig á afstöðu þjóðarinnar til Evrópusambandsaðildar, en þjóðin skiptist nokkurn vegin í tvennt í afstöðu sinni til málsins, þar sem 42% segjast hlynnt því að Ísland gangi í ESB og sama hlutfall er andvígt.
Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpúlsi Gallup, þar sem spurt var um afstöðu þjóðarinnar til aðildar að ESB og NATO. Könnunin var gerð dagana 21. janúar til 2. febrúar. 1.672 voru í úrtaki og var þátttökuhlutfallið 48,8%.
Spurt var í fyrsta lagi hvort svarendur væru hlynntir eða andvígir veru Íslands í NATO. Líkt og áður segir segjast 78% alfarið, mjög eða frekar hlynntir því að Ísland sé í NATO. Þá segjast 17% vera hvorki hlynntir né andvígir, en innan við einn af hverjum tíu segist alfarið, mjög eða frekar andvígir aðild Íslands að bandalaginu, eða 9%.
Í tilkynningu frá Gallup er bent á að hlutfall þeirra sem eru alfarið hlynntir NATO-aðild hefur hækkað um rúmlega sex prósentustig frá því í fyrra. „Mælingin var gerð eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti lýsti ítrekað yfir vilja sínum til að Bandaríkin eignuðust Grænland,“ segir ennfremur í tilkynningunni.
Meirihluti svarenda í langflestum þjóðfélagshópum eru hlynntir veru Íslands í NATO, en hvort sem litið er til aldurs, kyns, menntunar, búsetu eða tekna segjast á bilinu 69-88% vera hlynntir veru Íslands í NATO. Jákvæðast gagnvart veru Íslands í NATO er þó fólk á milli fertugs og fimmtugs og íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru heldur hlynntari en íbúar á landsbyggðinni. Mestan mun á milli svara er að finna þegar litið er til stjórnmálaskoðana, en kjósendur Flokks fólksins eða annarra flokka sem eiga ekki sæti á Alþingi eru ekki eins hlynntir veru Íslands í NATO og kjósendur annarra flokka.
Þá var spurt hvort svarendur væru hlynntir eða andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Fram kemur í tilkynningu frá Gallup að landsmenn séu andvígari því núna en í fyrra að Ísland gangi í Evrópusambandið.
Næstum nákvæmlega jafnmargir segjast vera hlynntir ESB aðild og þeir sem segjast andvígir, eða 24%. Þeim hefur fjölgað um sex prósentustig á milli ára sem segjast andvígir, og hlutfall þeirra sem segjast hlynntir ESB aðild lækkar um tvö prósentustig, séu niðurstöður bornar saman við sambærilega könnun frá í fyrra. Þá eru fleiri sem taka afstöðu nú en í fyrra þegar 20% sögðust hvorki hlynntir né andvígir, en í ár er það hlutfall komið niður í 16%.
„Karlar eru andvígari því en konur að Ísland gangi í Evrópusambandið. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru hlynntari því en íbúar lands[1]byggðarinnar og fólk með meiri menntun en minni er sömuleiðis hlynntara því. Þau sem kysu Viðreisn eða Samfylk[1]inguna ef kosið yrði til Alþingis í dag eru helst hlynnt því að Ísland gangi í ESB en síst þau sem kysu Sjálfstæðis[1]flokkinn,“ segir ennfremur í tilkynningunni frá Gallup.