Íslenskur karlmaður sem greindist með berkla í ágúst í fyrra eftir að hafa leitað á bráðamóttöku Landspítalans lést á spítalanum í janúarmánuði á þessu ári eftir að meðferð hafði ekki borið árangur.
Þetta er fullyrt í Morgunblaðinu í dag og haft eftir ónefndum aðstandanda mannsins.
Í blaðinu er sagt að maðurinn hafi lengi kvartað yfir óútskýrðum bakverkjum áður en hafi að lokum greinst með berkla. Þegar hann svo lést 12. janúar síðastliðinn hafi hann verið með miklar skemmdir í lungum.
Í gær greindi Landspítalinn frá því að átta starfsmenn spítalans hefðu greinst útsettir fyrir berklum en að enginn þeirra væri veikur og enginn smitandi.
Í blaðinu er maðurinn sem lést sagður hafa dvalið í gistiskýlum en í fyrra var greint frá því að berklasmit hefði komið upp í slíkum úrræðum á vegum borgarinnar gistiskýlum.
Slæmar vinnuaðstæður og þrengsli á bráðamóttöku Landspítalans geta útsett starfsfólk og sjúklinga fyrir ýmsum sýkingum að mati framkvæmdastjóra hjá Landspítalanum. Formaður Læknafélags Íslands segir starfsstéttina í töluverðu uppnámi í kjölfar berklasmits sem átti sér mögulega stað á bráðamóttökunni.
Að minnsta kosti átta starfsmenn á bráðamóttökunni í Fossvogi í Reykjavík hafa verið útsettir fyrir berklum, en þeir eru hvorki veikir né smitandi. Þá getur vel verið að þeir hafi smitast af bakteríusýkingunni fyrir mörgum árum.