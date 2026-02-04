Enginn látist á þessu eða síðasta ári af völdum berkla Smári Jökull Jónsson skrifar 4. febrúar 2026 12:22 Kamilla Jósefsdóttir er yfirlæknir á sóttvarnarsviði Vísir/Arnar Yfirlæknir á sóttvarnasviði Landlæknis segir flesta þá sem smitist af berklum aldrei veikjast af berklasjúkdómi. Áhyggjur séu fyrir hendi að fleiri gætu veikst í viðkvæmum hópum sem séu líklegri til að veikjast en aðrir. Enginn hefur látist á Landspítala á þessu eða síðasta ári af völdum berkla. Í gær var greint frá að minnsta kosti átta starfsmenn á bráðamóttökunni í Fossvogi í Reykjavík hafi verið útsettir fyrir berklum án þess þó að vera veikir eða smitandi. Samkvæmt upplýsingum frá Landspítala hefur enginn látist af völdum berkla á þessu ári eða því síðasta en greint var frá því í morgun að berklasmitaður maður hafi látist á Landspítala í janúar eftir að meðferð hafi ekki borið árangur. Kamilla Jósefsdóttir, yfirlæknir á sóttvarnasviði Landlæknis, segir minnihluta veikjast af þeim sem smitast. „Útsetning er yfirleitt bara notuð þegar vitað er um smitandi einstakling sem hefur verið í sama rými og starfsmennirnir þegar berklar eru annars vegar. Því berklar eru loftborið smit, þannig að það er nóg að vera í sama loftrými og einhver sem er að hósta berklabakteríu út í loftið til þess að vera útsettur,“ sagði Kamilla í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar. Flestir sem smitist veikist aldrei en þeir sem veikist geri það flestir einu til tveimur árum eftir smit. „En þar sem ónæmiskerfið ræður ekki við að algjörlega útrýma bakteríunni þar getur hún verið til staðar í langan tíma jafnvel. Þannig að sumir sem hafa orðið fyrir berklasmiti veikjast jafnvel áratugum seinna.“ Ekki hægt að staðhæfa hvenær smit átti sér stað Erfitt sé að segja til um nákvæmlega hvenær starfsmenn urðu útsettir fyrir berklum. „Það eru reglur á Landspítala um það hvenær er skimað hjá starfsmönnum og ég get ekki svarað nákvæmlega við hvaða aðstæður það er gert. Það er frekar líklegt að þessir starfsmenn hafi áður farið í berklapróf og eigi þá gamalt neikvætt berklapróf.“ „Ef það var fyrir fimm árum síðan þá er ekki hægt að staðhæfa hvort smit hafi átt sér stað á síðasta hálfa ári eða fyrir þremur árum. „Höfum áhyggjur af því að það geti fleiri veikst í þessum viðkvæma hópi“ Þeir sem séu smitandi fái leiðbeiningar um einangrun og meðferð en Kamilla segir meðferð við berklum ekki auðvelda. Síðasta sumar var greint frá berklasmitum á meðal heimilislausra og árið 2024 var sett á sérstakt teymi þegar berklar greindust í gistiskýlum í Reykjavík. Kamilla segir staðreyndina því miður þannig að þeir sem búi við slæmar aðstæður séu líklegri til að veikjast af berklum. „Við höfum áhyggjur af því að það geti fleiri veikst í þessum viðkvæma hópi og að það geti orðið tafir á því að meðferð hefjist. En þeir sem að þekkja þetta best eru þeir sem hafa sinnt þessum hópi á Landspítala.“ Eins og áður segir er meðferð við berklum ekki auðveld. „Það þarf mörg lyf af því að þessi baktería er bæði með innbyggt ónæmi gegn mörgum venjulegum sýklalyfjum sem við notum við öðrum lungnabólgum. Svo er hún frekar gjörn á að þróa með sér ónæmi ef ekki er vel staðið að meðferðinni,“ en hún segir að sem betur fer sé sjaldgæft að finna ónæma berkla hér á landi. Heilbrigðismál Landspítalinn Embætti landlæknis Mest lesið Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Innlent Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Innlent Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Innlent Segir Bill og aðra þurfa að svara fyrir tengsl sín við Epstein Erlent „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Innlent Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári Innlent Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Innlent Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Innlent Fyrrverandi eiginmaður Bidens ákærður fyrir morð Erlent Lögregla hefur rannsókn á samskiptum Mandelson og Epstein Erlent Fleiri fréttir Enginn látist á þessu eða síðasta ári af völdum berkla Án rennandi vatns í á annan sólarhring Vilja óháða sérfræðinefnd til að rannsaka alvarleg atvik í heilbrigðiskerfinu Fara ekki fram á gæsluvarðhald vegna slagsmála Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Læknar kalla eftir sérstakri nefnd til að rannsaka alvarleg atvik Vara við svikasímtölum í nafni Sigríðar Bjarkar Breytingar hjá Viðreisn eftir afsögn Guðbrands Símafrí í grunnskólum Kópavogs Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Þjóðin klofin gagnvart ESB og fylgi við NATO á hreyfingu Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Uppfærslur eigi það til að stytta rafhlöðutímann Stefna á flotgufu að norrænni fyrirmynd Eldri þjóð þýðir öðruvísi húsnæði Tveggja turna tal í Reykjavík Tillaga um „hlaðborð lausna“ felld Krúnan sjálf gæti verið í hættu vegna hneykslismála Myndi kosta sveitarfélögin 300 milljónir á ári „Hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“ Sérsveitin brást við slagsmálum á Selfossi: „Í það minnsta kylfa notuð“ Telja eðlilegt að gusurnar greiði gjald Rannsókn hófst eftir tilkynningu starfsmanns Rannsókn á andlátinu hófst eftir tilkynningu starfsmanns „Af öllum vondu málum ríkisstjórnarinnar finnst mér þetta það versta“ Starfsmenn á bráðamóttöku með berkla en ekki taldir smitandi Snjóleysi í Reykjavík í janúar ekki einsdæmi en afar fátítt Kröfunni hafnað og starfsmönnunum sleppt Sjá meira