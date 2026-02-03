Tillaga um samstarf við atvinnulífið í málefnum leikskóla og daggæslu var felld í borgarstjórn í dag. Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins segir að bjóða þurfi upp á „hlaðborð lausna“ til að leysa leikskólavandann.
Tillaga Hildar Björnsdóttur, oddvita Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, sem felst í að leita til forsvarsfólks atvinnulífsins til að aðstoða í málefnum leikskóla- og daggæslu var felld á fundi borgarstjórnar í dag.
Hún lagði til að kannaður yrði vilji fyrirtækja í Reykjavík til að opna leikskóla- eða daggæsluúrræði á vinnustöðum fyrir börn starfsmanna. Það væri á herðum skóla- og frístundasviðs borgarinnar að útfæra með hvaða hætti mótframlögum vegna barna í daggæslu eða leikskólum á vinnustöðum foreldra verði háttað, og með hvaða hætti borgin gæti stutt við þá vinnustaði sem vilja byggja upp slík úrræði.
„Leikskólavandinn kemur ekki bara niður á fjölskyldum í Reykjavík heldur líka vinnuveitendum sem gengur mörgum illa að endurheimta starfsfólk eftir fæðingarorlof,“ segir Hildur.
Tillagan var felld með tólf atkvæðum samstarfsflokkanna, Samfylkingarinnar, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins, Vinstri grænna og Pírata gegn ellefu atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar.
Þegar Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, var borgarstjóri stóð til að leyfa Alvotech að byggja þrjá leikskóla fyrir bæði börn starfsfólks og börn sem byggju í nágrenni við leikskólana. Þegar nýr meirihluti tók við sögðust þau ekki ætla að veita Alvotech leyfi til þess að byggja leikskólanna. Alvotech réðst í aðgerðinar í kjölfar þess að Arion banki kom á daggæslu fyrir börn starfsfólksins.
„Við leysum ekki þennan leikskólavanda með einni töfralausn. Við þurfum að bjóða hlaðborð lausna svo hver fjölskylda geti valið það úrræði sem best hentar hverju sinni.“