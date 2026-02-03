Slæmar vinnuaðstæður og þrengsli á bráðamóttöku Landspítalans geta útsett starfsfólk og sjúklinga fyrir ýmsum sýkingum að mati framkvæmdastjóra hjá Landspítalanum. Formaður Læknafélags Íslands segir starfsstéttina í töluverðu uppnámi í kjölfar berklasmits sem átti sér mögulega stað á bráðamóttökunni.
Greint var frá því að minnsta kosti átta starfsmenn á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi hafi verið útsettir fyrir berklum. Allir starfsmennirnir fengu jákvætt svar í mótefnaprófi en vel getur verið að þeir hafi smitast af berklum fyrir mörgum árum.
Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu Landspítalans, ræddi málið í kvöldfréttum Sýnar. Hann segir vinnuaðstæður á bráðamóttökunni óviðunandi og því geti komið upp smit.
„Vinnuaðstæðurnar okkar hérna eru mjög slæmar. Það eru gríðarleg þrengsli og þetta er jú bara móttaka og hingað kemur alls konar fólk. Það geta komið upp smit og fólk getur orðið útsett fyrir berklum eins og þetta tilfelli snýst um,“ segir hann.
Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands, var á sama máli þegar hún ræddi málið í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
„Það er töluvert uppnám og líka meðal stéttarfélaga starfsfólksins sem um ræðir og okkur er gríðarlega brugðið yfir þessum fréttum,“ segir hún.
„Við höfum svo sannarlega talað árum saman og sérstaklega á þessu ári eða því nýliðna, mikið um þetta alvarlega ástand á bráðamóttökunni sem fer síversnandi. Svo verða uppákomur eins og þessar og maður hugsar: hvenær í ósköpunum er botninum náð á þessum vinnustað?“
Steinunn segir, líkt og Rafn, að ekki þurfi að hafa áhyggjur af því að berklasmit breiðist út. Hins vegar endurspegli atvikið stærri og alvarlegri vanda. Hún sjálf hafi rætt við starfsfólk sem segir að ekki sé hægt að tryggja sýkingarvarnir.
„Við erum búin að senda út mörg neyðarköll í gegnum árin. Maður veit ekki hvað þarf að segja eða hvaða lýsingarorð þarf að nota til þess að hlutirnir fari virkilega í gang, til að bregðast almennilega við þessu. Það var búið að leggja fólk inn á fundarherbergi, í bílskúra og annað. Það virðist ekki duga vegna þess að ástandið er enn þá verra núna heldur en það var þá,“ segir hún.
Lausn Steinunnar felst í sérstöku rými á bráðamóttökunni, sérstaklega fyrir fólk með mögulegar sýkingar.
„Við vitum líka að fólk hefur endað á göngum með staðfesta inflúensusýkingu, sem við vitum að er mjög alvarleg ef hún berst til dæmis til eldri einstaklinga sem eru þarna í sömu aðstæðum,“ segir formaðurinn.
„Ég get ekki séð annað en að fólk hljóti að smitast þarna við vinnu miðað við aðstæðurnar og þessi gríðarlegu þrengsli sem eru bara komin langt umfram allt velsæmi. Hvar sem þú myndir horfa til bráðaþjónustu, þá erum við bara í skelfilegri stöðu. Landspítalinn er búinn að vera á þessu hæsta viðbúnaðarstigi allt síðasta ár.“
Aldrei hafa jafn margir leitað á bráðamóttöku Landspítalans vegna hálkuslysa á einum degi líkt og á þriðjudag þegar níutíu slösuðust. Leggja þurfti fimm inn á sjúkrahúsið.
Gríðarlegt álag er á bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri þessa dagana. Starfsfólk biðlar til fólks um að leita ekki þangað nema að brýn þörf sé á. Fjöldi leitar einnig á Landspítalann og Læknavaktina.