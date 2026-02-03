Fyrrverandi eiginmaður Jill Biden, fyrrverandi forsetafrú Bandaríkjanna, hefur verið ákærður fyrir að myrða eiginkonu sína. Þau voru gift á áttunda áratug síðustu aldar.
Þann 28. desember 2025 var lögregla kölluð til á heimili Williams, 77 ára, og Lindu Stevenson, 64 ára, í Delaware-fylki í Bandaríkjunum. Þegar lögregluna bar að garði lá Linda meðvitundarlaus á stofugólfinu. Hún var úrskurðuð látin á vettvangi.
Willam var sá sem hringdi í lögregluna en hann var handtekinn og ákærður fyrir manndráp af ásetningi síðasta mánudag. Hann er núna í haldi lögreglunnar samkvæmt TMZ sem greinir frá málinu.
Árið 1970 giftist William, þá 23 ára, Jill Biden en þau skildu fjórum árum síðar í miklu ósætti. Þremur árum eftir skilnaðinn giftist Jill Joe Biden, þá þingmaður, og varð hann seinna meir forseti Bandaríkjanna.