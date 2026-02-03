Erlent

Fyrr­verandi eigin­maður Bidens á­kærður fyrir morð

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Joe Biden var forseti Bandaríkjanna árin 2021 til 2025.
Fyrrverandi eiginmaður Jill Biden, fyrrverandi forsetafrú Bandaríkjanna, hefur verið ákærður fyrir að myrða eiginkonu sína. Þau voru gift á áttunda áratug síðustu aldar.

Þann 28. desember 2025 var lögregla kölluð til á heimili Williams, 77 ára, og Lindu Stevenson, 64 ára, í Delaware-fylki í Bandaríkjunum. Þegar lögregluna bar að garði lá Linda meðvitundarlaus á stofugólfinu. Hún var úrskurðuð látin á vettvangi.

Willam var sá sem hringdi í lögregluna en hann var handtekinn og ákærður fyrir manndráp af ásetningi síðasta mánudag. Hann er núna í haldi lögreglunnar samkvæmt TMZ sem greinir frá málinu.

Árið 1970 giftist William, þá 23 ára, Jill Biden en þau skildu fjórum árum síðar í miklu ósætti. Þremur árum eftir skilnaðinn giftist Jill Joe Biden, þá þingmaður, og varð hann seinna meir forseti Bandaríkjanna.

