Sérsveitin var kölluð út til að aðstoða lögregluna á Suðurlandi við handtöku í fjölbýlishúsi á Selfossi upp úr klukkan 15 í dag. Á myndskeiðum frá vettvangi má sjá mann tekinn höndum.
Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi, staðfestir í samtali við Vísi að lögregla hafi óskað eftir aðstoð sérsveitar Ríkislögreglustjóra við aðgerð á Selfossi. Útkallið hafi nýlega borist þegar blaðamaður hafði samband.
Upp úr klukkan 15 sást til lögreglubíla og bíls sérsveitar aka niður Kamba í austurátt og beygja svo í átt að Selfossi.
„Við erum að ná utan um þetta,“ sagði aðalvarðstjórinn við Vísi. Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu.
Sjónarvottur, sem vill ekki láta nafn síns getur, segir við Vísi að hann hafi séð lögreglumenn ganga inn í fjölbýlishús að Álftarima 9 með múrbrjót meðferðis til þess að brjóta niður hurð.
