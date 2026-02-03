Í hádegisfréttum fjöllum við um andlát í Vestmannaeyjum sem nú er til rannsóknar hjá lögreglu.
Tveir voru handteknir í gær vegna málsins sem kom upp á hjúkrunarheimili í eyjunum.
Einnig tökum við stöðuna á Listeríu sem fannst í mat í framleiðslueldhúsi Reykjavíkurborgar í gær. Fimm einstaklingar hafa veikst en þó er ekki búið að skera úr um hvort listeríusmiti sé um að kenna í öllum tilfellum.
Að auki ræðum við við afbrotafræðing sem segir þörf á að herða eftirlit með unglingahópum sem komi saman við verslanir á kvöldin og um helgar.
Í sportinu fjöllum við um bikarpekknina í körfu en undanúrslitin fara fram í kvöld.