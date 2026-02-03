Lífið

Vaskir Vals­menn hressir á Hlíðar­enda

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Fyrrum borgarstjórahjónin Milla Ósk og Einar Þorsteinsson voru í góðum gír á þorrablóti Vals. 
Fyrrum borgarstjórahjónin Milla Ósk og Einar Þorsteinsson voru í góðum gír á þorrablóti Vals.  Sigurjón Ragnar

Gríðarleg gleði tók yfir Hlíðarenda um helgina þegar íþróttafélagið Valur stóð fyrir þorrablóti miðbæjar og hlíða. Stjörnur hverfisins létu sig ekki vanta og meðal gesta voru Einar Þorsteinsson fyrrum borgarstjóri, Stefán Árni Pálsson íþróttafréttastjarna, Hildur Gunnlaugsdóttir arkítekt og áhrifavaldur, Þorgrímur Þráins rithöfundur, Fúsi og Óli Stef handboltagoðsagnir og Hreiðar Levý handboltakempa og fasteignasali. 

Saga Garðars var veislustjóri og Snorri Helga tók lagið með henni. Blaz Roca eða Erpur Eyvindarson tók svo við og fyllti dansgólfið. Hljómsveitin Næsland og Stefanía Svavars spiluðu á ballinu á eftir og gestir dönsuðu fram á nótt.

„Þetta heppnaðist mjög vel og er auðvitað eins og uppskeruhátíð fyrir bæði leikmenn, foreldra og nágranna í hverfinu. 

Gamlir og nýjir Valsarar mæta, núverandi leikmenn í handbolta, fótbolta og körfubolta láta sig ekki vanta og síðan eru foreldrar iðkenda og íbúar úr hverfinu að hafa gaman saman,“ segir í fréttatilkynningu.

Hér má sjá myndir frá fjörinu: 

Ágúst Björvinsson körfuboltaþjálfari rokkaði rauðar buxur fyrir Val og Svali Björgvinsson lýsandi og formaður körfuknattleiksdeildar Vals. Sigurjón Ragnar
Sigríður Dagbjört, Marta Pavlov og Áslaug Björnsdóttir.Sigurjón Ragnar
Hermann Hreiðarsson þjálfari Vals í fótbolta og Breki Logason, sem er í stjórn knattspyrnudeildar Vals.Sigurjón Ragnar
Ingibjörg Þorvaldsdóttir og Bjarni Már glæsileg.Sigurjón Ragnar
Stefán Gunnarsson, handboltakanónurnar Sigfús Sigurðsson og Ólafur Stefánsson, Jón Pétur Jónsson úr Mulningsvélinni.Sigurjón Ragnar
Arna Grímsdóttir handboltadrottning og Jóhanna Gunnlaugsdóttir, framkvæmdastjóri Vals Sigurjón Ragnar
Reynir Vignir í glæsilegum hópi.Sigurjón Ragnar
Í góðum gír og rauði varaliturinn viðeigandi fyrir Valsara.Sigurjón Ragnar
Glæsilegar gellur!Sigurjón Ragnar
Svartklæddar skvísur.Sigurjón Ragnar
Björn Traustason og Styrmir í góðum gír með skotbelti og fötu, skál!Sigurjón Ragnar
Glæsiparið Hermann Hreiðarsson og Alexandra Fanney Jóhannsdóttir.Sigurjón Ragnar
Icons! Igor Maric körfuboltakappi, Sigfús Sigurðsson fisksali og fyrrum handboltakappi og Kristófer Acox körfuboltakappi. Sigurjón Ragnar
Pálmar Ragnarsson í góðum félagsskap.Sigurjón Ragnar
Hildigunnur Einarsdóttir og Þorgrímur Þráinsson glæsileg.Sigurjón Ragnar
Gulli, Kim Nielsen, Kristín, Hildur Sig, Kristín Tómasar, Hildur Hafsteins, Mummi, Arna Björk og Doddi.Sigurjón Ragnar
Edvard Börkur, Berghildur Erla, Þórður, Sigurlaug, Gunnur Sveins og Margrét Bryngeirs.Sigurjón Ragnar
Glamúrgellur!Sigurjón Ragnar
Ástþór Atli Svalason og Kári Jónsson ferskir! Sigurjón Ragnar
Hildur Sigurðardóttir og Jens Nörgaard-Offersen.Sigurjón Ragnar
Glæsileg hjón, Berghildur Erla sem var afmælisprinsessa kvöldsins og Edvard Börkur.Sigurjón Ragnar
Kristín Tómasdóttir og Arna Björk Kristbjörnsdóttir.Sigurjón Ragnar
Íris Ósk Laxdal eigandi Angan skincare og góðar vinkonur í gír.Sigurjón Ragnar
Anna Lára og Sigurbjörn Edvardsson lögfræðingur.Sigurjón Ragnar
Ofursmart dúó.Sigurjón Ragnar
Helga Helgadóttir, Júlíus Jónasson og Anna Borg glæsileg.Sigurjón Ragnar
Ágúst Jóhannsson og Róbert Gunnarsson, þjálfarar meistaraflokks karla í handbolta.Sigurjón Ragnar
Breki Logason og Björn Steinar Jónsson.Sigurjón Ragnar
