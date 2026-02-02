Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 18:10 Telma Tómasson les kvöldfréttir í kvöld. Maður sem varð fyrir fólskulegri líkamsárás í Garðabæ á föstudagskvöld kveðst þakklátur fyrir að vera á lífi og segir að hugrakkur vegfarandi hafi ekki hugsað sig tvisvar um áður en hann skarst í leikinn. Meintir árásarmenn eru þrír og allir undir lögaldri. Við hittum þolandann á vettvangi árásarinnar og ræðum við hann um þessa erfiðu lífsreynslu í kvöldfréttum Sýnar. Nýtt samræmt verklag við brottvísun brotahópa frá EES-ríkjunum verður beittasta vopn stjórnvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi hér á landi, að mati sérfræðings hjá lögreglunni. Dómsmálaráðherra kynnti í morgun stefnu og aðgerðir sem ráðist verður í. Enn eitt konunglega hneykslið skekur norsku þjóðina en samband krónprinsessunnar og Jeffrey‘s Epstein reyndist mun meira en almenningur hafði gert sér grein fyrir. Í dag var sonur hennar hnepptur í gæsluvarðhald vegna meintra ofbeldisbrota. Við ræðum við Íslending í Osló sem segir ekki um annað rætt en konungsfjölskylduna í Noregi þessa dagana. Laufey Lín hreppti í gær sín önnur Grammy-verðlaun á ferlinum. Arnar Eggert Thoroddsen doktor í tónlistarfræðum rýnir í töfrana á bakvið tónlist Laufeyjar í settinu í beinni útsendingu. Við verðum í beinni frá Sambíó Álfabakka og ræðum við sérfræðing í kvikmyndum um þróun kvikmyndahúsa. Þá verðum við í beinni frá verðlaunaafhendingu Best of Reykjavík og sjáum myndefni frá Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn þar sem gulldrengir Danmerkur eru hylltir sem hetjur eftir að hafa sigrað Evrópumótið í handbolta. Í sportinu hittum við fyrrverandi landsliðsmann í handbolta sem telur að íslenska liðið geti farið alla leið á næstu árum og við ræðum við eitt fremsta lið heims í samhæfðum skautadansi sem æfir þessa dagana í Reykjavík. Í Íslandi í dag verður rætt við hlaupara sem gerir ekki annað en að slá met. Við kynnumst manninum á bakvið hlauparann. Þetta og margt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis á slaginu 18.30. Kvöldfréttir Mest lesið Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Innlent Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Innlent Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Erlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Erlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ Innlent Fleiri fréttir Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Fækka sýslumönnum í einn Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Einum Bifrastarkennaranna sagt upp fyrir ótengdar sakir Vilja ekki óundirbúnar fyrirspurnir í borgarstjórn Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Boðar aðgerðir gegn brotastarfsemi Samstillt þingnefnd vill taka ESB út úr orðalagi nýrrar stefnu Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sáttamiðlun úrræði sem væri alls ekki fyrir alla þolendur Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Grunaður um stórfellda líkamsárás „Á yfir höfði sér kærur vegna fjölda umferðarlagabrota“ Ölvuð kona grunuð um að valda umferðarslysi á rafhlaupahjóli Hlýnandi veður í dag og „meinlaus austanlægð“ í kortunum Sjá meira