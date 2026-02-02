Innlent

Óttaðist um líf sitt þegar á­rásin stóð sem hæst

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Telma Tómasson les kvöldfréttir í kvöld.
Telma Tómasson les kvöldfréttir í kvöld.

Maður sem varð fyrir fólskulegri líkamsárás í Garðabæ á föstudagskvöld kveðst þakklátur fyrir að vera á lífi og segir að hugrakkur vegfarandi hafi ekki hugsað sig tvisvar um áður en hann skarst í leikinn. Meintir árásarmenn eru þrír og allir undir lögaldri.

Við hittum þolandann á vettvangi árásarinnar og ræðum við hann um þessa erfiðu lífsreynslu í kvöldfréttum Sýnar.

Nýtt samræmt verklag við brottvísun brotahópa frá EES-ríkjunum verður beittasta vopn stjórnvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi hér á landi, að mati sérfræðings hjá lögreglunni. Dómsmálaráðherra kynnti í morgun stefnu og aðgerðir sem ráðist verður í.

Enn eitt konunglega hneykslið skekur norsku þjóðina en samband krónprinsessunnar og Jeffrey‘s Epstein reyndist mun meira en almenningur hafði gert sér grein fyrir. Í dag var sonur hennar hnepptur í gæsluvarðhald vegna meintra ofbeldisbrota. Við ræðum við Íslending í Osló sem segir ekki um annað rætt en konungsfjölskylduna í Noregi þessa dagana.

Laufey Lín hreppti í gær sín önnur Grammy-verðlaun á ferlinum. Arnar Eggert Thoroddsen doktor í tónlistarfræðum rýnir í töfrana á bakvið tónlist Laufeyjar í settinu í beinni útsendingu.

Við verðum í beinni frá Sambíó Álfabakka og ræðum við sérfræðing í kvikmyndum um þróun kvikmyndahúsa. Þá verðum við í beinni frá verðlaunaafhendingu Best of Reykjavík og sjáum myndefni frá Ráðhústorginu í Kaupmannahöfn þar sem gulldrengir Danmerkur eru hylltir sem hetjur eftir að hafa sigrað Evrópumótið í handbolta.

Í sportinu hittum við fyrrverandi landsliðsmann í handbolta sem telur að íslenska liðið geti farið alla leið á næstu árum og við ræðum við eitt fremsta lið heims í samhæfðum skautadansi sem æfir þessa dagana í Reykjavík.

Í Íslandi í dag verður rætt við hlaupara sem gerir ekki annað en að slá met. Við kynnumst manninum á bakvið hlauparann.

Þetta og margt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis á slaginu 18.30.

Kvöldfréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið