Brottvísanir verði beittasta vopnið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lína Ágústsdóttir aðstoðarsaksóknari lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Nýtt samræmt verklag við brottvísun brotahópa frá EES-ríkjunum verður beittasta vopn stjórnvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi hér á landi, að mati sérfræðings hjá lögreglunni. Dómsmálaráðherra kynnti í morgun stefnu og aðgerðir sem ráðist verður í.

Fjöldi glæpahópa hérlendis hefur tvöfaldast á tíu árum og tilfellum fjölgað þar sem þeir beita öðrum fyrir sig til ofbeldisverka. Dómsmálaráðherra segir að með nýrri stefnu fylgi skýr skilaboð til brotahópa um að það borgi sig ekki að leita til Íslands.

„Árangur í þessum efnum snýst mjög mikið um það að lögregla stilli saman strengi, vinni sem einn maður og nálgist verkefnin eins. Þetta snýst líka um það að opinberar stofnanir vinni saman. Lögregla sé í nánu samstarfi við Vinnumálastofnun, Útlendingastofnun og svo framvegis. Það er til statistík um það, við sjáum að brottvísanir eru að aukast og greiningar og samtal er forsenda árangurs.“

Þá hafi lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fyrst merkt aukinn fjölda brota af hálfu útlendinga frá EES-svæðinu fyrir þremur árum. Nú vinni stjórnvöld að því að koma á samræmdu verklagi á landinu öllu sem snýr að brottvísun þeirra sem hafi þegar gefið góða raun.

„Það er að skila árangri, það er að brjóta upp þessa skipulögðu brotastarfsemi sem er að eiga sér stað,“ segir Lína Ágústsdóttir aðstoðarsaksóknari hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. „Þannig teljum við að með því að beita þessu mjög markvvist á landsvísu í heild þar sem allir fara eftir sama verklagi munum við þannig ná að spyrna gegn því að skipulögð brotastarfsemi nái að festa hér rætur.“

Færst hefur í aukana á samfélagsmiðlum að lögregla tilkynni um slíkar brottvísanir. Ráðherra segist eiga von á fleiri slíkum tilkynningum.

„Þjóðerni er ekki stóra málið í þessu samhengi heldur einfaldlega að lögregla er að upplýsa að þau eru í aðgerðum. Þau er að fylgjast með og bregðast við. Þau hafa verið að segja frá þessum brottvísunum, það er að segja glæpamanna sem eru beinlínis komnir hingað til lands til þess að vera í afbrotastarfsemi. Ég á von á því að þau muni halda því áfram já.“

