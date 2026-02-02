Brottvísanir verði beittasta vopnið Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 2. febrúar 2026 20:01 Lína Ágústsdóttir aðstoðarsaksóknari lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Bjarni Nýtt samræmt verklag við brottvísun brotahópa frá EES-ríkjunum verður beittasta vopn stjórnvalda gegn skipulagðri brotastarfsemi hér á landi, að mati sérfræðings hjá lögreglunni. Dómsmálaráðherra kynnti í morgun stefnu og aðgerðir sem ráðist verður í. Fjöldi glæpahópa hérlendis hefur tvöfaldast á tíu árum og tilfellum fjölgað þar sem þeir beita öðrum fyrir sig til ofbeldisverka. Dómsmálaráðherra segir að með nýrri stefnu fylgi skýr skilaboð til brotahópa um að það borgi sig ekki að leita til Íslands. „Árangur í þessum efnum snýst mjög mikið um það að lögregla stilli saman strengi, vinni sem einn maður og nálgist verkefnin eins. Þetta snýst líka um það að opinberar stofnanir vinni saman. Lögregla sé í nánu samstarfi við Vinnumálastofnun, Útlendingastofnun og svo framvegis. Það er til statistík um það, við sjáum að brottvísanir eru að aukast og greiningar og samtal er forsenda árangurs.“ Þá hafi lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fyrst merkt aukinn fjölda brota af hálfu útlendinga frá EES-svæðinu fyrir þremur árum. Nú vinni stjórnvöld að því að koma á samræmdu verklagi á landinu öllu sem snýr að brottvísun þeirra sem hafi þegar gefið góða raun. „Það er að skila árangri, það er að brjóta upp þessa skipulögðu brotastarfsemi sem er að eiga sér stað,“ segir Lína Ágústsdóttir aðstoðarsaksóknari hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. „Þannig teljum við að með því að beita þessu mjög markvvist á landsvísu í heild þar sem allir fara eftir sama verklagi munum við þannig ná að spyrna gegn því að skipulögð brotastarfsemi nái að festa hér rætur.“ Færst hefur í aukana á samfélagsmiðlum að lögregla tilkynni um slíkar brottvísanir. Ráðherra segist eiga von á fleiri slíkum tilkynningum. „Þjóðerni er ekki stóra málið í þessu samhengi heldur einfaldlega að lögregla er að upplýsa að þau eru í aðgerðum. Þau er að fylgjast með og bregðast við. Þau hafa verið að segja frá þessum brottvísunum, það er að segja glæpamanna sem eru beinlínis komnir hingað til lands til þess að vera í afbrotastarfsemi. Ég á von á því að þau muni halda því áfram já.“ Lögreglumál Mest lesið Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Innlent Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Innlent Óvæntur stórsigur í Texas hringir bjöllum hjá Repúblikönum Erlent Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Innlent Fara fram á síbrotagæslu yfir stjúpprinsinum sem var aftur handtekinn í gær Erlent Varpa loksins ljósi á umdeilt samkomulag Epsteins frá 2008 Erlent Hljóp upp í fjall eftir árekstur og neitaði að koma niður Erlent „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Innlent Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Innlent Trump lokar Kennedy-miðstöðinni í tvö ár „vegna endurbóta“ Erlent Fleiri fréttir „Þá kemur bara allt í einu högg“ Tveir handteknir í tengslum við andlát í Vestmannaeyjum Gagnrýnir stjórnvöld um sinnuleysi vegna fæðuöryggis þjóðarinnar Brottvísanir verði beittasta vopnið Fjölskyldunni vísað til Rússlands en örlög föðurins óljós Fækka sýslumönnum í einn Óttaðist um líf sitt þegar árásin stóð sem hæst Loka framleiðslueldhúsi vegna listeríu Eygló landpóstur greiðir 45 þúsund krónum meira: „Er ekki venjulegt fólk á landsbyggðinni?“ Einum Bifrastarkennaranna sagt upp fyrir ótengdar sakir Vilja ekki óundirbúnar fyrirspurnir í borgarstjórn Kári Stefánsson fordæmir vinnubrögð Moggans Vilja kengbeygja kvenfélagið og krefjast Ketiláss alls Skýr skilaboð um að það borgi sig ekki að leita til Íslands Lögregla fékk send myndbönd af árásinni frá vegfarendum Boðar aðgerðir gegn brotastarfsemi Samstillt þingnefnd vill taka ESB út úr orðalagi nýrrar stefnu Um 125 börn á þyngdarstjórnunarlyfjum og 500 með fitulifur Gagnagrunnur heimilisfanga ICE-liða hýstur á Íslandi Dyravörður tók gest kverkataki Geta stórbætt þjónustu fyrir þau sem greinast með krabbamein Segir af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu Sáttamiðlun úrræði sem væri alls ekki fyrir alla þolendur Spennt að mæta fyrrverandi yfirmanni í kappræðum Líkurnar á lækkun „mjög litlar“ Mótmæla og biðla til utanríkisráðherra Nýir oddvitar og sáttameðferð í kynferðisbrotamálum Töframaður lúbarinn í Garðabæ: „Ég hélt að þetta væri búið“ „Ég spyr hvernig hefði farið ef ég hefði ekki lifað þetta af“ Sprengisandur: Laxeldi, verðbólga og falsfréttir Sjá meira